الخارجية الأمريكية: نريد نتيجة التحقيق الإسرائيلي بشأن مصرع موظفي الإغاثة في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إنه من المهم إجراء تحقيق شفاف وشامل بخصوص قصف إسرائيل لقافلة المطبخ المركزي في غزة.

وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة تريد نتيجة التحقيق الإسرائيلي بشأن مقتل عمال منظمة المطبخ المركزي في غزة في أقرب وقت ممكن.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إلى أن حادثة عمال المطبخ المركزي العالمي لن تؤثر على جهود واشنطن لدعم إقامة رصيف عائم قبالة شاطئ غزة.

وقال مدير منظمة المطبخ المركزي العالمي خوسيه أندريس، اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية استهدفت موظفي المنظمة في منطقة تحت سيطرتها.

وأضاف أندريس، في تصريحات لوكالة رويترز، أن القوات الإسرائيلية استهدفت عمال الإغاثة في غزة بشكل منهجي وعربة وراء عربة، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي كان على علم بتحركات عمال الإغاثة في غزة وقت الهجوم.

وقال أندريس في تصريحاته، إن الولايات المتحدة خذلت الشعب الفلسطيني وعليها أن تفعل المزيد من أجل حمايته من القصف الإسرائيلي.