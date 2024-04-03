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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة المطبخ المركزي: القوات الإسرائيلية علمت بتحرك عمال الإغاثة بغزة لحظة استهدافهم

استهداف أطقم الإغاثة
استهداف أطقم الإغاثة في غزة

قال مدير منظمة المطبخ المركزي العالمي خوسيه أندريس، اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية استهدفت موظفي المنظمة في منطقة تحت سيطرتها.

وأضاف أندريس، في تصريحات لوكالة رويترز، أن القوات الإسرائيلية استهدفت عمال الإغاثة في غزة بشكل منهجي وعربة وراء عربة، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي كان على علم بتحركات عمال الإغاثة في غزة وقت الهجوم.

وقال أندريس في تصريحاته، إن الولايات المتحدة خذلت الشعب الفلسطيني وعليها أن تفعل المزيد من أجل حمايته من القصف الإسرائيلي.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها ستعلق حركة أطقمها العالمين في مجال الإغاثة في قطاع غزة ليلا لمدة 48 ساعة على الأقل لتقييم الوضع الأمني.

وفي وقت سابق، قتل الاحتلال الإسرائيلي 7 من عاملي الإغاثة من دول أوروبية، مستهدفا اياهم رغم علمه بما يقومون به وبهويتهم مفضلا قتـلهم عن تركهم يقدمون المساعدات.

وزعم نتنياهو، في هذا السياق، أن قتلهم من قبيل الخطأ غير المقصود خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة.

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