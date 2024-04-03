بدون سابق انذار الحلقة 9 .. عائشة بن احمد تبحث عن ابنها

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد تطورات عديدة، حيث تبدأ بعثور ابن عم مروان على الممرضة زينب ليخبر مروان وعلى الفور يتوجه الأخير إلى الإسماعيلية ليتحدث معها بخصوص تبديل نجله أثناء الولادة.

يحاول مروان التحدث مع زينب في الشارع غير أن عدد من الرجال يتعرضون له ويظنون انه يحاول معاكستها، ليقومون بضربه وسحله في الشارع ومن ثم يعود مروان لمنزله بالقاهرة دون أن يعلم أي جديد بخصوص نجله.

تلجأ ليلى إلى السوشيال ميديا من خلال جروب للمفقودين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للبحث عن نجلها الحقيقي والذي كان قد تبدل بعمر أثناء الولادة وتنتهي الحلقة على ذلك.

تبدأ أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل بدون سابق إنذار، لـ آسر ياسين وعائشة بن أحمد، باصطدم مروان بقضية إنكار النسب التي يتوجب عليه فعلها من أجل الوصول الى ابنه الحقيقي واتهام المستشفى باستبدال طفله في 2016، وسرعان ما التقى مروان بابن عمه الذي أكد له نفس السيناريو.

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، تطورات مثيرة، حيث تبدأ بسفر ليلى رفقة والدة مروان للإسماعيلية، حيث كانت والدة مروان تعرف ممرضة في المستشفى الذي تبدل فيه نجل ابنها

المسلسل من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.



بدون سابق إنذار من بطولة آسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص لـ بسمة .