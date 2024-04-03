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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

العالم الهولندي يصدق من جديد| سبب زلزال تايوان المدمر وتركيا.. وهزات أرضية تستمر لأسبوع

العالم الهولندي فرانك
العالم الهولندي فرانك هوجربيتس

زلزال تايوان.. دائمًا ما تثير تنبؤات العالم الهولندي وخبير الزلازل فرانك هوغربيتس، الجدل بين الجميع بسبب تنبؤاته بوقوع زلازل قوية ومدمرة قبل حدوثها بفترة، وتزداد اثارة الجدل عقب تحقيق تنبؤات العالم الهولندي وخبير الزلازل فرانك هوغربيتس ووقوع الزلازل التي يحذر منها.

وضرب صباح اليوم الأربعاء، زلزال قوي ومدمر في تايوان، ومركزه على بعد 18 كيلومترًا جنوب مدينة هوالين التايوانية على عمق 34.8 كم، وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بلغت قوته 7.4 علي مقياس ريختر، بينما رفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قوته عند 7.7 علي مقياس ريختر.

زلزال تايوان وتركيا

ويعد هذا الزلزال في تايوان، هو الأعنف منذ 25 عامًا، مما أدى إلى وقوع أضرار في المباني وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق، وتسبب كذلك في تسونامي اجتاح الجزر اليابانية الجنوبية، وارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى تسعة أشخاص و50 مفقود وأكثر من 800 مصاب.

كما أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء 3 من أبريل الجاري، بوقوع زلزال بقوة 4.5 درجات في ولاية ملاطية جنوب تركيا.

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