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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فناربخشة يواصل مطاردة جالطة سراي في سباق الدوري التركي بالفوز على أضنة

فناربخشة
فناربخشة

استمر فناربخشة مطاردة جالطة سراي في سباق المنافسة على لقب الدوري التركي هذا الموسم، بعدما حقق فوزا ثمينا 4-2 على ضيفه أضنة ديمرسبور، اليوم الأربعاء، في المرحلة ال31 للمسابقة.

 

وبادر ألكسندر دزيكو بالتسجيل لفناربخشة في الدقيقة 17، لكن النجم الإيطالي المخضرم ماريو بالوتيلي تعادل لأضنة في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

 

وفي الشوط الثاني، أضاف إيدين دزيكو ودوشان تاديتش الهدفين الثاني والثالث لفناربخشة في الدقيقتين 51 و70، لكن يوسوف بارازي قلص الفارق بإحرازه الهدف الثاني لأضنة (80).

 

وأعاد سيردار دورسون فارق الهدفين من جديد لفناربخشة بتسجيله الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 85.

 

وارتفع رصيد فناربخشة، الذي حقق فوزه التاسع في لقاءاته العشرة الأخيرة، إلى 82 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف جالطة سراي (المتصدر)، قبل 7 مراحل على نهاية المسابقة.

 

في المقابل، توقف رصيد أضنة، الذي تلقى خسارته العاشرة في البطولة هذا الموسم مقابل 9 انتصارات و12 تعادلا، عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

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