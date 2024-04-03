تريزيجيه يسجل هدفا صاروخيا لـ طرابزون سبور في مرمي كونيا بالدوري التركي

نجح محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطنى، في تسجيل هدف التقدم لفريقه طرابزون سبور ضد كونياسبور في الدقيقة 19 من بداية المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد بلدية كونيا، ضمن مواجهات الجولة 31 من منافسات الدوري التركي الممتاز الموسم الحالي.





ورفع تريزبجيه رصيده إلى 10 أهداف مع طرابزون في الدوري التركي منذ انطلاق الموسم الحالي، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة، ومنذ عودة الدولي المصري من المشاركة مع مصر في أمم افريقيا سجل مع طرابزون 6 أهداف.



ويحتل طرابزون المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 49 نقطة، حيث خاض 30 مباراة فاز فى 15 مباراة وتعادل فى 4 وخسر 11 مباراة، بينما يتواجد قونيا سبور في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة، حيث خاض 30 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 12 مباراة وخسر في 11 مباراة

تريزيجيه بالتشكيل الأساسى لفريق طرابزون

وتواجد محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطنى بالتشكيل الأساسى لفريق طرابزون سبور الذى يظهر لأول مرة بعد تعرضه لعقوبة المنع من جماهيره 6 مباريات والذى صد صباح اليوم على خلفية أحداث شغب مباراة فنربخشة فى الدورى التركي.

وينتهي عقد تريزيجيه مع ناديه التركي ينتهى فى صيف عام 2026 بعدما انضم لصفوف طرابزون سبور قادما من أستون فيلا بقيمة 4 ملايين يورو.