عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تريزيجيه يسجل هدفا صاروخيا لـ طرابزون سبور في مرمي كونيا بالدوري التركي

ترزيجيه
ترزيجيه

نجح محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطنى، في تسجيل هدف التقدم لفريقه طرابزون سبور ضد كونياسبور في الدقيقة 19 من بداية المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد بلدية كونيا، ضمن مواجهات الجولة 31  من منافسات الدوري التركي الممتاز الموسم الحالي.

تريزيجيه يسجل هدفا صاروخيا لـ طرابزون سبور في مرمي كونيا بالدوري التركي

التوأم يطمئن على تريزيجيه بعد تعرضه لوعكة صحية



ورفع تريزبجيه رصيده إلى 10 أهداف مع طرابزون في الدوري التركي منذ انطلاق الموسم الحالي، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة، ومنذ عودة الدولي المصري من المشاركة مع مصر في أمم افريقيا سجل مع طرابزون 6 أهداف.


ويحتل طرابزون المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 49 نقطة، حيث خاض 30 مباراة فاز فى 15 مباراة وتعادل فى 4 وخسر 11 مباراة، بينما يتواجد قونيا سبور في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة، حيث خاض 30 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 12 مباراة وخسر في 11 مباراة

 

 تريزيجيه بالتشكيل الأساسى لفريق طرابزون

وتواجد محمود تريزيجيه نجم المنتخب الوطنى بالتشكيل الأساسى لفريق طرابزون سبور الذى يظهر لأول مرة بعد تعرضه لعقوبة المنع من جماهيره 6 مباريات والذى صد صباح اليوم على خلفية أحداث شغب مباراة فنربخشة فى الدورى التركي.

وينتهي عقد تريزيجيه مع ناديه التركي ينتهى فى صيف عام 2026 بعدما انضم لصفوف طرابزون سبور قادما من أستون فيلا بقيمة 4 ملايين يورو.

تريزبجيه بلدية كونيا دوري التركي الموسم الحالي طرابزون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 أبريل 2024

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

مصدر بالكهرباء يكشف حقيقة وقف تخفيف الأحمال في عيد الفطر

بعد إعلان الحكومة موعدها.. هؤلاء محرومون من إجازة عيد الفطر المبارك

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

موضوعات متعلقة

مفاجآت في تشكيل أرسنال أمام لوتون تاون بالدوري الإنجليزي

بلع لسانه| الاتحاد المصراتي الليبيي يكشف تفاصيل إصابة لاعبه

سوء السلوك| الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لكومباني مدرب بيرنلي

نجم ليفربول ينتظر عرضا ضخما للانتقال للخليج

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا غدا

دوري أبطال إفريقيا| كولر وكابتن الفريق يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسيمبا

للمرة الثانية| محمود عاشور يمثل التحكيم المصري في أولمبياد باريس

اتحاد الكرة يكرم العامري فاروق خلال حفل سحوره السنوي

ترشيحاتنا

إسبانيا: سنعترف بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو

دعاء القنوت في رمضان .. كلمات رددها في صلاة الفجر والتراويح والتهجد

العالم الهولندي يصدق من جديد| سبب زلزال تايوان المدمر وتركيا.. وهزات أرضية تستمر لأسبوع

خايف أبقى مزعله| حسام حبيب: أتفادى الاتصال المباشر مع ربنا .. فيديو

بحبها .. حسام حبيب : دي أصعب فترات حياتي | فيديو

كيف أجتهد في ليلة القدر وأنا حائض؟.. 9 أعمال لا تشمل الصوم أو مس المصحف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. أغرب سيارة فولكس فاجن بقوة 20 حصانًا وعجلات خلفية غريبة

طبيب يحذر من تخفيف الملابس في هذا الطقس

معلومات صادمة عن وفاة فنانة سعودية أثارت حزن السوشيال ميديا

بـ4500 ريال.. أرخص سيارة في السعودية| فرصة لا تعوض

فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم إفطارا جماعيا لـ 8 آلاف أسرة بالصعيد ..صور

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ