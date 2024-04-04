هيفاء وهبي تثير ضجة بقفطان مطرز باسمها| شاهد

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

ظهرت هيفاء وهبي في جلسة التصوير بإطلالة رمضانية أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ميتالك ونسقتى معه قفطان باللون اللبني المطرز بأسمها ذات اللون الذهبي.

انتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأخضر، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.

هيفاء وهبي