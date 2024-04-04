مسلسل إمبراطورية ميم..نور النبوي يفشل في الصلح بين أخته وصديقته

بعد أن تشاجرت أخته مع صديقته شجارًا عنيفًا بسبب تعدى الأخيرة على خصوصية الأولى، حاول مروان (نور النبوي) الصلح بين الاثنتين لكنه يفشل ليضاف ذلك إلى سلسلة الاختبارات التي فشل فيها الابن الأكبر في محاولة إدارة أمور المنزل وإدارة التعاملات بين أفراده وذلك ضمن أحداث الحلقة ال24 من المسلسل الاجتماعى إمبراطورية ميم.



على ما يبدو أن صديقة مروان، مادى (مايان السيد) أصبح وجودها في منزل عائلة مختار أبو المجد يشكل نوعاً من الضيق والتشقق بين أفراد العائلة وذلك بعد أن اضطرتها الظروف للإقامة في منزل العائلة لفترة مؤقتة، حيث تتعامل بنوع من الفظاظة مع أفراد الأسرة وكأن وجودها في المنزل حق مكتسب، آخرها كان دخولها غرفة مايا، أخت مروان،

لاستعمالها أدواتها الشخصية بدون استئذان مما أدى ذلك إلى انفعال مايا عليها وحدوث شجار بينهما.



وعند علم مروان بالأمر، حاول ممارسة سلطاته بصفته مدير البيت، والقيام بمحاولة تهدئة الأمور بين مايا ومادي، لكن محاولته باءت بالفشل بعد أن حذرته مايا من اقتراب مادي من غرفتها مرة أخرى ليقول لها في النهاية "خلاص بقولك إيه، كل واحد يعمل اللى هو عايزه".

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، والمسلسل بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.