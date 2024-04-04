أمريكا: الأمم المتحدة ليست المكان للاعتراف بدولة فلسطين

أكدت الولايات المتحدة، الأربعاء، معارضتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن دولة فلسطين يجب أن تبصر النور في "مفاوضات مباشرة" مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين: "هذا أمر يجب أن يتم من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وهذا ما نعمل من أجله في الوقت الراهن، وليس في الأمم المتحدة"، من غير أن يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم استخدام حق النقض (فيتو) ضد اقتراح كهذا.

وأدلى ميلر بتصريحاته رداً على أسئلة عن تجديد الفلسطينيين، الثلاثاء، طلبهم لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي عملية غير مؤكدة النتائج، غير أنهم يعتبرونها ضرورية في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وشدد ميلر على أن واشنطن "ملتزمة بشكل نشط" رغم الحرب في قطاع غزة، من أجل قيام دولة فلسطينية يترافق إنشاؤها مع "ضمانات أمنية" لإسرائيل.

وجاء في رسالة للسفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور، وأحيلت وفقاً للإجراءات المتّبعة على مجلس الأمن الدولي: "بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية، يشرّفني أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجدداً خلال أبريل 2024" في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدّمته السلطة في 2011، ولم يبت المجلس فيه مذّاك.

وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة "دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة".