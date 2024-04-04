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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي : الديربي المصري هو الأقوى عربيا وقاريًا

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن حصول الأندية المصرية على مداخيل مالية من وراء إقامة الأهلي و الزمالك في السعودية شئ جيد، خصوصا أن باقي الفرق ستحصل على دعم مالي كبير، مبديا اندهاشه من أن البعض يلعب على الجزء العاطفي والسوشيال ميديا من أجل إثارة الجماهير.

وقال ابوعايد عبر بوكس تو بوكس: "البعض كان يتحدث عن قلة الاهتمام بالكرة المصرية، ومع خروج الديربي خارج مصر، أصبح محل اهتمام كبير، ويؤكد بأن الديربي المصري هو الاقوى عربيا وقاريًا ويجلب الملايين من وراء إقامته في أي دولة".

وأضاف: "رغم انتقادنا لـ الدوري المصري وعدم وجود لاعبين مميزين، لكن يظل الديربي له رونقه، والكرة حاليا اصبحت استثمار تدر عوائد مالية كبيرة، ولا مانع من إقامة مباريات بيراميدز في الإمارات حال وجود عوائد مالية ولكن بشرط الحصول على موافقات الكاف والفيفا والجميع حاليا اصبح يتجه للاستثمار".

وواصل: "الأهلي وضع قدمًا ونصف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن الايجابيات أيضا ظهور احمد كوكا بمستوى جيد بعدما انضم لمعسكر المنتخب الأخير، وخط وسط الأحمر لابد أن يكون هم الأساسيين في منتخب مصر بوجود كوكا وافشة وامام عاشور ومروان عطية، ويجب ايضا البحث عن بدائل في خط الدفاع لمنتخب مصر".

وأكمل: "الناس لا تتحدث عن تطبيق العقوبات ضد شيكابالا، لكن الجميع في الزمالك يتحدث عن اللوائح والعقوبات بأنها ليست بمسطرة واحدة، والدليل ما حدث مع حسين الشحات، وقرارات اتحاد الكرة دائما تكون متأخرة، ولم يصدر اي عقوبات رسمية من جانب الاتحاد حتى الآن".

وزاد: "شيكابالا قام بعمل اشارة "مبهمة" وقال انه لا يقصد المعنى المتداول، لكن يتم معاقبته بنفس عقوبات لاعبين ارتكبوا افعال أقوى، يجب ان يطبق اللائحة على الجميع، لابد ان يطبق العدالة على الجميع بنفس المعايير".

وأكد: "اتحاد الكرة لن يتخذ قرارا ضد محمد الشيبي، ومن حقه اكمال اجراءات التقاضي ضد حسين الشحات، ولكن اتمنى ان يتنازل خصوصا أن لاعب الأهلي قام بالاعتذار رسميًا في أكثر من مناسبة عما حدث من جانبه".

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ناقد رياضي : الديربي المصري هو الأقوى عربيا وقاريًا

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