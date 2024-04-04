العشوائية السبب .. ميدو يكشف تفاصيل الأزمة بين الاتحاد المغربي والمصري

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو أن قرارات لجنة المسابقات المصرية تسببت في قضية بين الاتحاد المغربي والمصري بشأن أزمة الشحات والشيبي.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور المصرية : " لا أريد الحديث عن موقف الشحات والشيبي مرة أخرى، والموضوع تم حله بعد المباراة بين اللاعبين ولو لجنة المسابقات أصدرت قرار بعقوبة كبيرة ضد الشحات كان الموضوع سينتهي".

وتابع: "جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري يورط جميع العاملين معه بتصريحاته الإعلامية".

وأكمل: "لو لجنة المسابقات عاقبت حسين الشحات بالإيقاف 8 مباريات ما بات اللاعب مهددًا بالسجن حاليًا".

وأردف" أي حدث داخل الملعب عليه بين اللاعبين يصل لعقوبة جنائية على المتضرر أن يرفع قضية، وقرارات لجنة المسابقات تسببت في أزمة بين الاتحادين المصري والمغربي".