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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

محسن منصور يكشف لـ «صدى البلد» كواليس تفاعل الجمهور مع أدواره

محسن منصور
محسن منصور

تحدث الفنان محسن منصور عن كواليس أعماله الفنية، لا سيما أدوار الشر التي تميز بها خلال مشواره الفني الطويل، وأدواره التي تركت بصمة لدى الجمهور. 

وقال محسن منصور، في لقاء خاص مع كاميرا “صدى البلد”، إن الجمهور يكره فقط شر الشخصية التي يقدمها ولكن لا ينعكس هذا على الفنان نفسه، مشيرا إلى أن هناك نجومت كُثر لمعوا في أدوار الشر وأحبهم الجمهور مثل محمود المليجي وستيفان روستي. 

كما كشف الفنان محسن منصور، عن أسباب حماسه للمشاركة في بطولة مسلسل “سر إلهي”، لـ النجمة روجينا، الذي تم عرضه في النصف الأول بالموسم الدرامي الرمضاني الجاري، عبر قناة cbc الفضائية. 

وأوضح أن ما دفعه للمشاركة هو جودة السيناريو واسم المؤلف أمين جمال الذي أكد أن سيناريو العمل سيكون قويا، مشيرًا إلى أن وجود روجينا بطلة للمسلسل حمسه أيضًا للمشاركة معها. 

وأضاف محسن منصور: «روجينا أخت عزيزة جدًا علي من أيام الدراسة بالمعهد ولي الشرف أن نكون معًا في عمل واحد، وهي نجمة من بداية ظهورها وتستحق هذا بجدارة وليس رياءً، فكل الشخصيات التي لعبتها في السابق مختلفة وهذا صعب على الممثل تحقيقه، خصوصا لو كان النجم أنثى». 

وأكد أنه سعيد بالتعاون مع روجينا في مسلسل “سر إلهي”، خصوصا أنها صنعت البهجة في الكواليس، مشيرا إلى أن علاقته بها هي سر النجاح أمام الكاميرا. 

كما تحدث أيضا عن المزيد من الكواليس والأحداث التي مرت به في تصوير مشاهده بمسلسل “سر إلهي” مع روجينا، من خلال الفيديو التالي. 

 

تفاصيل مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل “سر إلهي”، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

ويعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل قناة cbc ,cbc دراما و أبوظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، وكانت روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

 

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

محسن منصور الفنان محسن منصور محمود المليجى ستيفان روستي أعمال محسن منصور

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