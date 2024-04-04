أشخاص يحتاجون الزنك في أجسادهم أكثر من غيرهم .. اعرف السبب

الزنك هو معدن ضروري لصحة الجسم والعديد من الوظائف الحيوية، هناك بعض الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى كميات أعلى من الزنك بسبب عوامل مختلفة. إليك بعض الأمثلة بحسب ما نشره موقع هيلثي:

أشخاص يحتاجون الزنك أكثر من غيرهم

أشخاص يحتاجون الزنك أكثر من غيرهم

النساء الحوامل والمرضعات: تحتاج النساء الحوامل والمرضعات إلى كميات إضافية من الزنك لدعم نمو الجنين وتطويره، ولتلبية احتياجات الطفل الرضيع عن طريق حليب الأم.

الأشخاص الذين يعانون من نقص الزنك: يعاني بعض الأشخاص من نقص الزنك في الجسم نتيجة لاستهلاك غير كافٍ من الأطعمة الغنية بالزنك أو بسبب اضطرابات في الامتصاص الغذائي. يمكن أن يشمل ذلك الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي أو الالتهاب الكبدي المزمن.

الرياضيون والأشخاص النشطون: يحتاج الرياضيون والأشخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا شديدًا إلى كميات أعلى من الزنك. يتم فقدان الزنك عن طريق العرق والبول أثناء التمرين الشديد، ويتعين استبدال هذه الكميات المفقودة للحفاظ على التوازن الزنكي في الجسم.

الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة: قد يحتاج بعض الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مثل السكري، والأمراض المزمنة، والإصابات الحادة، والحروق إلى كميات إضافية من الزنك لتعزيز عملية التئام الجروح وتعزيز جهاز المناعة.

مع ذلك، يجب أن يتم استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات زنك أو إجراء تغييرات كبيرة في النظام الغذائي، يمكن للطبيب تحديد ما إذا كان هناك حاجة فعلية لزيادة استهلاك الزنك وتحديد الجرعة المناسبة والفترة الزمنية المطلوبة.