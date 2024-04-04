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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف إكرامي يوجّه رسالة لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

صدى البلد

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق بنادي بيراميدز، رسائل نارية إلى جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة عن إيجابية عينة المنشطات الخاصة باللاعب رمضان صبحي. 


 

وقال شريف إكرامي، خلال حواره في تصريحات تلفزيونية:" عاوز أسأل جمال علام، سؤال معنديش مشكلة في اللي أنت قولته حتى لو قولت معلومة صح ولكن انت قولت معلومة غلط، أنت عارف إن ملكش حق الكلام أو التعليق حتى لو كنت قولت معلومة صح"، وتابع:"حضرتك مش مخاطب، الخطاب الرئيسي كان موجها للاعب، والوحيد الذي له حق التعليق اللاعب والمنظمة الأهلية، وأي طرف آخر ليس له حق التعليق».


 

وأضاف: «انت طلعت وشوهت صورة لاعب وشهرت بيه وأضريت بقيمته السوقية، أنت عارف ومدرك إيه العواقب، حضرتك مدرك الوضع الذي وضعت فيه منظمة النادو ومتخيل العواقب».


وواصل: «أتمنى من جمال علام، ميزعلش مني، أنا كلاعب وأنت المسؤول عني بصفتك رئيس الاتحاد المصري هبصلك إزاي وشايف عقليةحضرتك إزاي، لما تجمع لعيبة المنتخب الأول وتكلمهم في محاضرة وتشجعهم، متخيل إن اللعيبة هتسمع كلامك».

اتحاد المصري لكرة القدم اللاعب رمضان صبحي حارس مرمى الفريق رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رمضان صبحي نادي بيراميدز

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