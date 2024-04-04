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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

فيات 600e الهاتشباك تباع بهذا السعر بعد ظهورها

فيات 600e الهاتشباك
فيات 600e الهاتشباك تباع بهذا السعر بعد ظهورها

كشفت شركة أبارث عن طرازها الجديد  فيات 600e الكهربائية ، وذلك بسبب مناسبة الاحتفالات بعيد ميلادها الخامس والسبعين، وتنتمي فيات 600e لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم .

فيات 600e الهاتشباك تباع بهذا السعر بعد ظهورها

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- محرك فيات 600e الهاتشباك الكهربائية :

فيات 600e الهاتشباك تباع بهذا السعر بعد ظهورها

تحصل سيارة فيات 600e الهاتشباك الجديدة علي قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 176 كيلووات/ساعة ، أي ما يعادل 240 حصان ، وسيتم زيادة السرعة القصوى للسيارة بـ 150 كم/ساعة .

- مواصفات فيات 600e الهاتشباك :

فيات 600e الهاتشباك تباع بهذا السعر بعد ظهورها

زودت سيارة فيات 600e الهاتشباك الجديدة علي العديد من المميزات من ضمنها، مقاعد رياضية، وقفل تفاضلي ميكانيكي يمنع الدوران المنفلت للعجلات عند التسارع الشديد، وبها إمكانية تنشيط ضجيج القيادة الالكتروني عبر نظام الملتيميديا.

- سعر فيات 600e الهاتشباك الجديدة :

فيات 600e الهاتشباك تباع بهذا السعر بعد ظهورها

سيتم بيع سيارة فيات 600e الهاتشباك بسعر 40 ألف يورو ، أي ما يعادل 2 مليون جنيه مصري تقريباً .

 

 

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