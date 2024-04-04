مرض النقرس.. اعرف الأعراض والأسباب والعلاج

مرض النقرس هو حالة صحية تتميز بتراكم حمض اليوريك في الجسم، مما يؤدي إلى تكوّن بلورات اليورات في المفاصل والأنسجة المحيطة، مما يسبب التهابًا وألمًا حادًا في المفاصل، قد يؤثر النقرس عادة على مفصل الإبهام في القدم، ولكنه قد يؤثر أيضًا على المفاصل الأخرى مثل الكاحل والركبة والمعصم والأصابع، بحسب ما نشره موقع إكسبريس .

أعراض النقرس

ألم حاد في المفاصل المصابة، وخاصة في المفصل الكبير للإبهام.

احمرار وتورم وسخونة في المفصل المصاب.

صعوبة في حركة المفصل.

حساسية وألم عند لمس المفصل.

أسباب النقرس

اضطراب في استقلاب حمض اليوريك، مما يؤدي إلى زيادة تركيزه في الدم.

ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الجسم بسبب تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالبيورينات، مثل اللحوم الحمراء والأسماك الدهنية والبقوليات والكحول، والمشروبات الغازية المحلاة بالفركتوز.

علاج النقرس

الأدوية المضادة للالتهابات: يتم وصف أدوية لتخفيف الألم والتورم والتهيج في الفترة الحادة.

الأدوية المثبطة لإنتاج حمض اليوريك: تستخدم للحد من إنتاج حمض اليوريك في الجسم.

تعديل نمط الحياة والتغذية: يتضمن تجنب الأطعمة الغنية بالبيورينات وشرب كميات كافية من الماء وفقدان الوزن في حالة السمنة.

الراحة وتطبيق الثلج: يمكن تخفيف الألم والتورم بوضع ضمادة باردة أو أكياس ثلج على المفصل المصاب.

تجنب تناول الأطعمة الغنية بالبيورينات، وشرب الكميات المناسبة من الماء، والحفاظ على وزن صحي، يمكن أن يساعد على منع نوبات النقرس المتكررة.

مع ذلك، يُنصح بمراجعة الطبيب لتشخيص ومعالجة النقرس بشكل صحيح، حيث يمكن أن يوجهك الطبيب بناءً على حالتك الصحية الفردية ويوفر لك العلاج المناسب.