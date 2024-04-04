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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ريان المصري.. ماذا حدث في قصة سقوط شاب المنيا ببئر الصحراء؟

طه محمد
طه محمد

ننشر التفاصيل الكاملة لسقوط شاب مزارع في بئر مياه جوفية معطلة بالظهير الصحراوي الغربي بالمنيا لليوم الثالث، فلا تزال الجهود مستمرة ومتواصلة لمحاولة انتشال جثمان شاب مزارع سقط في بئر مياه جوفية معطلة بالظهير الصحراوي غرب مركز المنيا. 

وتكثف الأجهزة الأمنية والتنفيذية، بمعاونة الأهالي، جهودها لسرعة انتشال الشاب الذي سقط أثناء العودة إلى منزله فجر أمس الأول، الثلاثاء.


وأوضح أهالي قرية عزاقة بغرب مركز المنيا بالظهير الصحراوي أن المزارع الشاب طه محمد، 30 سنة، أثناء تجوله بالقرب من مزرعة يعمل بها فجر الثلاثاء بعد تناوله وجبة السحور وأثناء حديثه في التليفون، سقط في البئر المعطلة، وحاول أصدقاؤه انتشاله دون جدوى نظرا لضيق فتحة البئر التي لا يوجد بها مياه.

وأوضح الأهالي أنهم كانوا على تواصل مع الشاب حتى بعد سقوطه بـ 6 ساعات، ولكنهم فقدوا الاتصال معه، ورغم وجود العديد من اللوادر والمعدات لإنقاذه، إلا أن جميع الجهود فشلت حتى الآن.

فقد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا من الأهالي بسقوط شاب في بئر مياه جوفية عميقة بالظهير الصحراوي غرب مركز المنيا، يصل عمقها إلى ما يقرب من 25 مترا.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف والشرطة ومعدات الوحدة المحلية، وتبين سقوط طه محمد، 30 سنة، مزارع، مقيم بعزبة حامد عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، سقط في بئر مياه جوفية معطلة بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي أثناء سيره بالأرض الصحراوية للوصول إلى مزرعته.

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التفاصيل الكاملة لسقوط مزارع في بئر مياه جوفية معطلة بصحراوى المنيا|شاهد

واحتشدت المعدات الثقيلة بموقع البلاغ في محاولة لإجراء حفر بمحيط البئر لاستخراج الشاب في ظل وجود صعوبات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وانتشرت العديد من الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي لسرعة استخراج الشاب.

يشار إلى أن هذه الواقعة أعادت إلى الأذهان حادث سقوط الطفل ريان في بئر بدولة المغرب الشقيقة، والذي ظل بداخلها لمدة 5 أيام متواصلة، وكان حديث العالم في هذا الوقت، قبل أن يتم انتشاله جثة هامدة رغم جميع المحاولات من الأجهزة المعنية بدولة المغرب لانتشاله.

وأكد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، متابعته المستمرة لتداعيات حادث وفاة أحد أهالى قرية عزاقة التابعة لمركز المنيا إثر سقوطه فى بئر بالظهير الصحراوي الغربى، وتجرى حاليا عملية استخراج الجثمان.

وأصدر المحافظ تعليماته على الفور إلى رئيس الوحدة المحلية والأجهزة المعنية للمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الأمن بسرعة التوجه إلى مكان الحادث.

وتم الدفع بفريق الإنقاذ البري للحماية المدنية، والدفع بعدد كبير من معدات المحافظة، وهي 4 لودر كبير وحفار ودقاق ومولد كهربائى، للمعاونة في استخراج جثة المتوفى، وتم إخطار النيابة العامة بالحادث.

جاء ذلك فور تلقى غرفة عمليات المحافظة عصر أمس الأول، الثلاثاء، بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص ويدعى طه محمد عبد العزيز، 30 سنة، مقيم بعزبة عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل دائرة مركز المنيا، داخل بئر بعمق حوالى 25 مترا فى زمام مزرعة أرض مستصلحة بالظهير الصحراوي الغربي قرية 8 دائرة مركز المنيا وضع يد، حيث تبين سقوط المتوفي أثناء ترجله بالقرب من البئر، ما أدى إلى انزلاق قدمه، وجار المتابعة.

استمرار أعمال الحفر
استمرار أعمال الحفر
استمرار أعمال الحفر
استمرار أعمال الحفر
استمرار أعمال الحفر
استمرار أعمال الحفر
استمرار أعمال الحفر
استمرار أعمال الحفر
استمرار أعمال الحفر
استمرار أعمال الحفر
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ريان المصري.. ماذا حدث في قصة سقوط شاب المنيا ببئر الصحراء؟


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