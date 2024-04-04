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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثالث.. جهود لانتشال جثمان مزارع سقط في بئر مياه جوفية معطل بالظهير الصحراوى

استمرار أعمال الحفر
استمرار أعمال الحفر

لليوم الثالث لا تزال الجهود مستمرة ومتواصله لمحاولة انتشال جثمان شاب مزارع سقط في بئر مياه جوفية معطل بالظهير الصحراوي غرب مركز المنيا حيث تكثف الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمعاونة الأهالي من جهودها لسرعة انتشال الشاب والذي سقط أثناء العودة إلى منزله فجر  الثلاثاء.


وأوضح أهالي قرية عزاقة بغرب مركز المنيا بالظهير الصحراوي إن المزارع الشاب طه محمد 30 سنه أثناء تجوله بالقرب من مزرعة يعمل بها فجر الثلاثاء بعد تناوله وجبة السحور وأثناء حديثه في التليفون سقط في البئر المعطل وحاول أصدقاؤه انتشاله دون جدوى نظرا لضيق فتحة البئر الذي لا يوجد به مياه. 


وأوضح الأهالي أنهم كانوا على تواصل مع الشاب حتى بعد سقوطه ب 6 ساعات ولكنهم فقدوا الاتصال معه ورغم وجود العديد من اللوادر والمعدات لانقاذه إلا أن جميع الجهود فشلت حتى الآن. 

محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث وفاة شاب سقط فى بئر بالظهير الصحراوى..صور

التفاصيل الكاملة لسقوط مزارع في بئر مياه جوفية معطلة بصحراوى المنيا|شاهد


 تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا من الأهالي بسقوط شاب في بثر مياه جوفية عميق بالظهير الصحراوي غرب مركز المنيا يصل عمقه الي ما يقرب من 25 مترا.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف والشرطة ومعدات الوحدة المحلية وتبين سقوط طه محمد 30 سنة مزارع مقيم بعزبة حامد عزاقه التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا سقط في بئر مياه جوفية معطل بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي أثناء سيره بالأرض الصحراوية للوصول إلى مزرعته.

واحتشدت المعدات الثقيلة بموقع البلاغ في محاولة لإجراء حفر بمحيط البئر لاستخراج الشاب في ظل وجود صعوبات تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وانتشرت العديد من الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي لسرعة استخراج الشاب.

يشار إلى ان هذة الواقعه أعادت إلى الأذان حادث سقوط الطفل " ريان"في بئر بدولة المغرب الشقيقه والذي ظل بداخله لمدة 5 أيام متواصلة وكان حديث العالم في هذا الوقت، قبل أن يتم انتشاله جثة هامدة رغم كافة المحاولات من الأجهزة المعنية بدولة المغرب لانتشاله.

 

ومن جانبه أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا  متابعته المستمرة لتداعيات حادث وفاة أحد أهالى قرية عزاقة التابعة لمركز المنيا اثر سقوطه فى بئر بالظهير الصحراوي الغربى وتجرى حاليا عملية استخراج الجثمان .

واصدر المحافظ تعليماته على الفور الى رئيس الوحدة المحلية والأجهزة المعنية للمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الأمن بسرعة التوجه الي مكان الحادث وتم الدفع بفريق الإنقاذ البري للحماية المدنية والدفع بعدد كبير من معدات المحافظة  4 لودر كبير وحفار ودقاق ومولد كهربائى للمعاونة في استخراج جثة المتوفي وتم إخطار النيابة العامة بالحادث .

جاء ذلك فور تلقى غرفة عمليات المحافظة عصر الثلاثاء بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص ويدعى طه محمد عبد العزيز 30 سنة ومقيم بعزبة عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل دائرة مركز المنيا داخل بئر بعمق حوالى 25 مترا فى زمام مزرعة ارض مستصلحة بالظهير الصحراوي الغربي قرية 8 دائرة مركز المنيا وضع يد حيث تبين سقوط المتوفي أثناء ترجله بالقرب من البئر مما ادى الى انزلاق قدمه  وجار المتابعة.

استمرار أعمال الحفر
استمرار أعمال الحفر
استمرار أعمال الحفر
استمرار أعمال الحفر
استمرار أعمال الحفر
استمرار أعمال الحفر
استمرار أعمال الحفر
استمرار أعمال الحفر
استمرار أعمال الحفر
استمرار أعمال الحفر
الأجهزة الامنية التواصل الاجتماعي الطريق الصحراوي الغربي حادث سقوط سيارات الحماية المدنية محافظ المنيا مواقع التواصل الاجتماعي

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