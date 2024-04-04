الرعاية الصحية تعتمد إقليما لجنوب الصعيد برئاسة الدكتور أحمد البرعي



أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء حركة من التكليفات والتجديدات الموسعة لتعزيز الابداع في العمل واستكمالا لطريق الإنجازات.

حيث جاء التحليل الدقيق لأداء القيادات وتحليل الإنجازات في العمل بإصدار تلك الحركة الموسعة ومنها لمحافظة الأقصر

أصدر الدكتور "أحمد السبكي"، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتور "أحمد البرعي" للعمل رئيسًا لإقليم الصعيد بالهيئة العامة للرعاية الصحية ، وذلك بجانب عمله الأصلي، استعدادًا لتطبيق منظومة التامين الصحى الشامل بمحافظات الصعيد بالمرحلة الثانية.

بالإضافة إلى تكليف دكتور "طارق عبد المعز " مدير مستشفى طيبة بمدينة اسنا لتولي إدارة مجمع الإسماعيلية الطبي

جدير بالذكر أن الدكتور" أحمد البرعي" كان قد تخرج من كلية الطب جامعة طنطا، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة، كما حصل على درجة الماجستير في الجراحة العامة، والزمالة المصرية فى الجراحة العامة، وماجستير إدارة الأعمال جامعة إسلسكا ESLSCA، علاوة على حصوله على شهادات T2T و CSRT في مجالات التدريب والبحث الإكلينيكي من جامعة هارفارد وشهادة اعداد القادة من الاكاديميه الوطنية للتدريب وشهادات فى تحسين الادارة المالية للمنشآت الصحية وجوده إدارة المنشآت الصحية

شغِّل الدكتور أحمد البرعي، عدة مناصب في قطاع الرعاية الصحية المصري، أبرزها:-

- مدير مستشفى كفر الزيات العام.

- وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ.

- مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس.

- مدير المشروع القومي للرعايات المركزة والحضانات بوزارة الصحة والسكان.

- رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان.

- مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية منذ مارس 2022.

- إلى أن شغِّل منصب مديرًا لفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر في إبريل 2023.