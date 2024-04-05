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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

اقتصادية جدا.. طريقة عمل البيتي فور بأقل التكاليف

صدى البلد

يعد البيتي فور أحد الأصناف المحببة لدي الكثير بالعيد ولذلك نقدم لكي طريقة عمل البيتي فور الاقتصادية .


المقادير:
2 كوب دقيق
ملعقة صغيرة فانيليا
نصف ملعقة صغيرة من بشر قشر البرتقال
نصف كوب من السكر البودرة
كوب من الزبدة
2 بيضة


طريقة التحضير:
نحضر وعاء ونضع به البيض والفانيليا وبشر قشر البرتقال ويتم خفقهم جيدا.
نضيف الزبدة ونستمر في الخفق حتى نحصل على خليط كريمي القوام.
نضع السكر إلى الخليط مع الاستمرار في الخفق حتى تمتزج جميع المكونات.
في وعاء آخر نضع الدقيق والبيكنج بودر، ويتم تقليبهم ويضاف إلى خليط البيض بالتدريج.
تغطى العجينة بالورق الألومنيوم وتترك لمدة نصف ساعة.
يتم تشكيل البيتي فور حسب الرغبة، ويرص في صينية مغطاة بورق الزبدة.
توضع الصينية بفرن متوسط الحرارة حتى يصبح لونه ذهبيا.
يتم تزيينه بالفستق ويمكنك لصق كل وحدتين من البيتي فور بالمربى أو الشوكولاتة، وبالهناء والشفاء.

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