خبير سياسات دولية: استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعمال الإغاثة دليل على تخبطها

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن اجتماع الجامعة العربية بناء على طلب فلسطين كمنظمة إقليمية ترتبط مع الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، هو تأكيد للمشهد الإقليمي مع المشهد الدولي أن إسرائيل دولة مارقة بسبب ما تقوم به.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن إقدام إسرائيل على قتل 7 من موظفي جمعية خيرية أنشئت عام 2010 لتقدم مساعدات غذائية لمناطق النزاع في العالم، من أوكرانيا إلى هاييتي وآخرها في غزة، مؤكدا أن هناك تخبطا بدولة الاحتلال الإسرائيلي كما أن رئيس الوزراء الأسترالي وهولندا والولايات المتحدة وبريطانيا وذلك بسبب قتل إسرائيل للموظفين السبعة الذين يحملون جنسية هذه الدول.

وتابع أن ما حدث من استهداف النساء والأطفال والموظفين الدوليين والمتبرعين ومن يقومون بأعمال خيرية من دول العالم هو جريمة إبادة جماعية نص عليها الانون الدولي بشكل واضح، وهي تسير في هذا الخط بأن تكون متهمة وليس هناك أي تبرير، مؤكدا أن الولايات المتحدة أمام مسؤولية كبيرة أمام العالم وإدارة بايدن تفقد سمعتها أمام الجميع.

