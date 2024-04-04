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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

هيفاء وهبي بإطلالات تثير الجدل في رمضان

صدى البلد

حرصت النجمة هيفاء وهبي  على مشاركة جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور جديدة بإطلالات رمضانية أنيقة ومختلفة.

 

لم تظهر هيفاء وهبي، حتى الآن، وهي ترتدي قفطان أو عباءة عادية من اللواتي انتشرن مؤخرا، بل جاءت إطلالاتها مختلفة سواء في الخامات أو التصميم.  

 

وكان آخر إطلالات هيفاء وهبي في رمضان وهي  ترتدي قفطان باللون الأخضر الفاتح، ومطرزة على الأكتاف، وعلى الظهر باللون الذهبي باسمها.

 

 كما أطلت هيفاء وهبي بقفطان أبيض، بأكمام طويلة واسعة مطرز عليها تطريزات ذهبية على شكل السنبلة.

والقفطان من kaftish وسعره 395 دولار أي 19 ألف جنيه مصري.

ونسقت معه حقيبة ذهبية على شكل كرة من فالنتينو سعرها 2,775 يورو أي 141 ألف جنيه مصري.

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