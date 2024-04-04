تشييع جثامين 5 ضحايا غرقو في ترعة القاصد الملاحية..صور

شيع الآلاف من الأسر والعائلات بقرية كتامة التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية منذ قليل جنازة 5 جثامين للأشخاص من أفراد أسرة واحدة في مشهد جنائزي مهيب عقب انتهاء من أداء صلاة الجنازة بمسجد المحطة الكبير وسط مشاركة الاقارب والجيران في حاله من الصدمة حتي الوداع الاخير ودفنهم بمقابر أسرتهم .

كما اتشح أهالي القرية المكلومة من الرجال والنساء بارتداءهم الملابس السوداء وسط حاله من الانهيار والبكاء انتاب أقارب الضحايا فيما تحولت منازل القرية إلي سرادقات عزاء للاستقبال المعزيين في ضحايا الحادث الٱليم.



وأفاد شهود عيان أن أفراد الأسرة الضحية كانوا ذاهبون إلي المطار من أجل استقبال أقاربهم العائدون من رحل العمرة ولكن قضاء الله نفذ في وفاتهم في حادث انقلاب سيارة سوذوكي في مياه الترعة الملاحية .

وكان طريق ترعة القاصد الملاحية "طنطا _ محلة منوف" بمحافظة الغربية شهد صباح اليوم واقعة مصرع 5 أشخاص مصرعهم جميعهم من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة سوزوكي داخل ترعة الملاحه بمنطقة الاستاد في نطاق مدينة طنطا بمحافظة الغربية كما تم نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى طنطا الجامعي تحت إشراف النيابة العامة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا بوث غ حادث انقلاب سيارة سوزوكي داخل ترعة الملاحة علي طريق طنطا- محلة منوف بمنطقة الإستاد في نطاق مدينة طنطا.

وكشفت التحريات الأمنية انقلاب سيارة سوزوكي داخل ترعة الملاحة بمنطقة الاستاد بطنطا ومصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة وليد محمد إسماعيل حسام الدين -13 سنة - توقف بالقلب والتنفس ورامي إبراهيم أحمد الصاوي -37 سنه- توقف بالقلب والتنفس وشوقي محمد إسماعيل حسام الدين 35 سنة -ومحمد وليد محمد اسماعيل -7 سنوات- وإبراهيم محمد صبري البرلسي-17 سنة، وجرى نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى طنطا الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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