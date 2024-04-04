موعد فتح بوابات استاد القاهرة أمام جماهير مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

أعلنت شركة "تذكرتي" موعد فتح بوابات استاد القاهرة ليكون في الساعة الرابعة عصرًا، لاستقبال الجماهير لحضور مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقررة انطلاقها في العاشرة مساء غد الجمعة.

وتم تحديد بوابة طريق النصر لدخول جماهير الدرجة الثالثة من الجهة اليمنى، وبوابة صلاح سالم لدخول جماهير الدرجة الثالثة من الجهة الشمالية، بينما يتم دخول جماهير الدرجة الأولى والمقصورة من بوابة آل رشدان.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر إلى تأمين تأهله إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه في مباراة الذهاب على سيمبا التنزاني خارج ملعبه بهدف دون رد، سجله اللاعب أحمد نبيل "كوكا".