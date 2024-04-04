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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 10 سنوات للمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بالقناطر الخيرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيها، لعامل، لاتهامه بالإتجار بجوهر مخدر الهيروين والحشيش، وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 34086 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3852 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عصام إ أ"، 39 سنة، عامل، مقيم أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لأنه في 14 / 12 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ، حازا وأحرزا جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهر مخدر "الحشيش القنب" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم حازا وأحرزا سلاح ناري "فرد خرطوش" دون ترخيص على النحو المبين بالأوراق، كما أحرز ذخائر "3 طلقات"، مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان، محل الاتهام السابق دون ترخيص على النحو المبين بالأوراق.

وكشفت تحقيقات النيابة حول الواقعة، عن ورود معلومات سرية لمباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، والتي كشفت قيام المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، تم الانتقال لمكان المتهم، وتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على حقيبة كان بداخلها 372 كيس بلاستيكي لجوهر الهيروين المخدر، و42 كيس لجوهر مخدر الحشيش، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، و3 طلقات تستخدم على نفس السلاح، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

المشدد القناطر الخيرية جنايات شبرا الخيمة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية

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