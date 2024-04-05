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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء آخر جمعة في رمضان 2024.. 30 كلمة للعتق والقبول

دعاء آخر جمعة في
دعاء آخر جمعة في رمضان 2024

يكثر البحث عن دعاء آخر جمعة في رمضان 2024، خاصة مع دخول الثلث الأخير من الليل، حيث ساعة يستجاب فيها العبد وهو في محراب ربه مناجيًا أو مستغفرًا أو تائبًا، فاسأل ربك لعلك تدرك بـ دعاء آخر جمعة في رمضان 2024 ما استعصى عليك ولا تظنه من المستحيلات.

دعاء آخر جمعة في رمضان 2024

الدعاء عبادة عظيمة وهو في يوم الجمعة خاصة أرجى للقبول فعن النبي صلى الله عليه وسلم، أن في يوم الجمعة ساعة لا يرد فيها الدعاء، يقول النبي: “فِيه سَاعَةٌ لا يُوَافِقها عَبْدٌ مُسلِمٌ، وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي يسأَلُ اللَّه شَيْئًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاه”، وعنه صلوات الله وسلامه عليه:"إِنَّ مِنْ أَفضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْم الجُمُعَةِ، فأَكثروا عليَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْروضَةٌ عليَّ".

ومن دعاء يوم الجمعة الأخيرة من رمضان المستجاب ما يلي:

بارك اللهم لنا وللمسلمين في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القران، واقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران، وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان وحبب إلينا الإيمان وزينة في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اسكنا اللهم الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان وآتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسان لطفك يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وقبوله وتوفنا مع الأبرار، وصلى على سيدنا محمد سيد الأخيار.

اللهم بلغنا رمضان واجعل لنا نصيبًا من كل خير تنزل فيه، بجودك الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شكرك واحفظنا فيه بحفظ يا أرحم الراحمين.

اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان، اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يا كريم، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان أيامًا عديدة وأعوامًا مديدة، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين.

اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين، واجعلنا فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك وزحزحني فيه عن موجبات سخطك، اللهم أعنا على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام، اللهم حبب إليّ الإحسان وكرّه إليّ الفسوق والعصيان وحرم على السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.

اللهم اجعلني من المقربين إليك، ولا تجعلني من المبعدين عن رحمتك.

اللهم اجعل لي في هذا الشهر مغفرةً ورضوانًا وعتقًا من النار.

اللهم بلغنا ليلة القدر، وأعنا على الاجتهاد في العبادة والتقرب إليك.

اللهم اجعل صيامنا وقيامنا خالصًا لوجهك الكريم، واجعله عونًا لنا على طاعتك واستجابة دعائنا.

اللهم اجعل رمضان شاهدًا لنا لا علينا، واجعله شهر توبة واستغفار وتقوى.

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دعاء آخر جمعة في رمضان 2024

اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، واحفظهم من كل سوء وشر، واجعلهم من الذين ينصرون دينك.

اللهم اجعل بلادنا آمنةً مطمئنةً، واحفظها من كل سوء وفتنة، واجعلها بلدًا يعم فيها الخير والسلام.

اللهم ارزقنا الجنة، واجعلنا من الذين يدخلونها بلا حساب ولا سابقة عذاب.

الحمد لله الذى لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره، الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.

اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم نلقاك، اللهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.

اللهمَّ اجعل لنا في هذا الشهر الكريمِ نصيبًا مِن رحمتِكَ وعافيتِكَ واجعلنا ممن تغفر لهم ذنوبهم وتقبَّل منهم أعمالهم، وارزُقْنا صيامَهُ وقيامَهُ، وتقبَّلْ منَّا يا اللهُ.

اللهمَّ اجعل هذا الشهرَ شهرًا مغفرةً ورحمةً وعتقًا من النارِ، واجعلنا فيه مِمَّنْ ترِضَى عنهُ وتحبَّهُ، وارزُقْنا فيهِ الفَوْزَ والنَّجاحَ، يا أرحمَ الراحمين.

اللهمَّ إنَّا نسألُكَ في هذا اليومِ المُباركِ أن تغفر لنا ولوالدينا ولجميعِ المسلمين، وأن تنزِل علينا بركاتِكَ ورحماتِكَ، وأن تجعلنا مِنْ أهلِ الجنةِ وأن تحفظَنا في دينِنا ودنيانا وآخرتِنا، يا أرحمَ الراحمين.

اللهمَّ اجعلنا ممَّنْ يستمعونَ القولَ فيتَّبِعونَ أحسنَه، ويتَّبعونَ أفعاله، ويتركونَ الأسوأ مِنْها، ويتفكرونَ في معانيه، ويجتنبونَ ما فيه شرٌّ، يا ربَّ العالمين.

اللهمَّ اجعل لنا في هذا الشهرِ الكريمِ رضاكَ، واجعلنا ممَّنْ ترضاهُم وتحبَّهم، واجعل لنا فيهِ عونَا على طاعتِكَ، واجعلنا ممَّنْ تغفر لهُم ذنوبَهم وترفعُ درجاتِهم، يا اللهُ العظيم.

دعاء آخر جمعة في رمضان 2024

( اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآَجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا ) .

اللهم أعنى فيه على صيامه وقيامه وجنبنى فيه من هفواته وآثامه، وارزقنى فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك ياهادى المضلين.

اللهم لا تجعل رمضان ينقضي إلا وانت راضٍ عنا، اللهم بلغنا ما نود واجعل لنا دعوة لا ترد، وافتح لنا بابًا إلى الجنة لا يسد.

اللهم بلغنا في رمضان بلوغًا يغير حالنا الى أحسنه ويهذب نفوسنا، ويطهر دواخلنا، بلوغ رحمه ومغفرة وعتق من النار.

اللهم اجعل لنا في آخر جمعة من رمضان دعوة لا ترد، ولا تخيب، ولا تسكن جسدنا تشمت بنا الأعداء وادفع عنَا كل هم وغم وبلاء .

يارب أجعل آخر جمعة من رمضان تفريجًا لكل هم واستجابة لكل دعاء وغفران لكل ذنب واجعل رمضان فاتحة خير.

اللهم في آخر جمعة من رمضان ‏ارحم من يُحزننا فراقهم وتُبكينا ذِكراهم ونحن في هذا الشهر المبارك، واسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة.

اللهُـمّ في آخر جمعة من رمضان أجبُـر كسـر قلوبنَا على فراقِ موتانا واجمعنَـا بهُـم فِـي الفردُوس الأعلىٰ مِـن الجنَّـة ولاتحرمنَـا الحرمـان الحقيقِـي يامن لا يخيب بهِ الرجاء بجاهك وعزتك وجلالك.

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