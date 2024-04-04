دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان.. أكثر من العبادة والذكر والصلاة على النبي

دعاء ليلة الجمعة الاخيرة من رمضان، أوصى العلماء بكثرة العبادة والذكر والصلاة ويستحب استغلال الليالي الأخيرة في شهر رمضان بالاعتكاف ولو ساعة في المسجد وأداء صلاة التهجد جماعي، وإخراج زكاة الفطر والحرص على الصدقة والتبرع للمحتاجين.



وتعتبر ليلة الجمعة الأخيرة في رمضان يوماً مباركاً ، ويحث الشرع الشريف في هذه الليالي على ذكر الله وقراءة القرآن فيها والتذكير بالله ، وحث النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي كل جمعة بقراءة سورة الكهف والإكثار من الذكر وطوال يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي.

ويستحب أن يقول المسلم في دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات اللهم أحسن ختامنا واجعلنا من عبادك الصالحين.

- اللهم اجعل هذه الجمعة بداية خير وبركة على المسلمين. اللهم اجعل هذه الجمعة مغفرة لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات.

- اللهم اجعلنا ممن يستغفرونك في هذه الجمعة ويتوبون إليك.

- اللهم اهدنا في هذه الجمعة واجعلنا من المهتدين.

- اللهم بارك لنا في هذه الجمعة وفتح علينا أبواب رحمتك.

- اللهم اغفر لي وارحمني واجعلني من عبادك الصالحين.

- اللهم اجعل هذه الجمعة فرجاً للمهمومين وشفاءً للمرضى ورحمةً للموتى.

- اللهم احفظ بلادنا وأهلنا واجعلهم بأمن وسلام.

- اللهم اجعل هذه الجمعة بداية لنا فيها خيرًا وعافية وبركة.

- اللهم اجعل هذه الجمعة مغفرةً لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات ، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واغفر ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

- اللهم احفظ بلاد المسلمين واجعل الأمن يسود في كل مكان ، اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه.

- اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين يستغفرونك بالليل والنهار.

دعاء الجمعة الرابعة من شهر رمضان

تُعد الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان من الأيام التي لها مكانة كبيرة خاصة أنها تأتي في العشر الأواخر من شهررمضان المبارك، حيث يمكن أن تصادف ليلة القدر في الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان ، وليلة القدر عبادتها يعد من أفضل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المسلم، وليلة القدر خير من ألف شهر يحظى من يدرك ليلة القدر بثواب عظيم، حيث إن عبادة الله في ليلة القدر تساوي ألف شهر وهو ما يعادل 83 عام تقريباً

-ويستحب أن يدعو المسلم في الجمعة الرابعة والأخيرة في شهر رمضان ويقول اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ينفرج به كل ضيق وتعسير ، وننال بها كل خير وتيسير ،وتخلصنا من المواقف والأوهام، وتحفظنا في اليقظة والمنام، وتنجينا به من نوائب الدهر ومتاعب الأيام، اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائهاا، وعافية الأبدان وشفاءها، ونور الأبصار وضيائها و روح الأرواح وغذائها ،صلاة تقضى لنا الحوائج بالصلاة عليه،اللهم اهدى أولادنا بالصلاة عليه، واشف مرضانا بالصلاة عليه، وعف شبابنا وبناتنا بالصلاة عليه، وارحم موتانا بالصلاة عليه، واقض حوائجنا بالصلاة عليه،وخلصنا من شرور أنفسنا بالصلاة عليه وحولنا إليك تحولا يرضيك عنا بالصلاة عليه وأشعرنا نعمة التوفيق بالصلاة عليه ووسع أرزقنا بالصلاة عليه، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله بالصلاة، وعطر حياتنا بالصلاة عليه، واستر معاصينا ببركة الصلاة عليه ، وجمع فرقتنا بالصلاة عليه، واسلل سخيمة قلوبنا بالصلاة عليه.

-اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم ، الذي إذا دعيت به أجبت ،و إذا سئلت به أعطيت ،و بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها و ما لم نعلم ، أن تستجب لنا دعواتنا ، وتحقق رغباتنا ، و تقضي حوائجنا ، و تفرج كروبنا ،و تغفر ذنوبنا ، و تستر عيوبنا ، و تتوب علينا ، و تعافينا و تعفو عنا ، و تصلح أهلينا و ذريتنا بفضلك وكرمك يا الله.

-سبحانك يا من تحل بذكره عقد الشدائد.. اللهم يا من إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد.. يا حي يا قيوم يا صمد أنت فى الملكوت واحد.. اللهم أنت المنزه يا بديع الخلق عن ولد ووالد.. أنت المعز لمن أطاع وأنت المذل لكل جاحد.

-اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد.. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.. اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.. اللهم ياساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء.



الجمعة الأخيرة من شهر رمضان

يعتبر يوم الجمعة من الأيام التي تتميز بالمنزلة العالية، وذلك للعديد من الأسباب والأحاديث النبوية التي حثت على فضل هذا اليوم، ومنها قال الله تعالى في القرآن الكريم: "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ"، والجمعة الأخيرة من رمضان لها فضل كبير خاصة وإن صادفت ليلة القدر لذا يستحب اغتنامها والله عز وجل جعل يوم الجمعة مباركاً ويوم الجمعة يوم عيد المسلمين: فهو العيد الاسبوعي وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي.

الجمعة الأخيرة من شهر رمضان يستحب أن يدعوا المسلم يما يريد ويستحب أن يقول يا من هو عالم بالسرائر، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا ملجأ القاصدين، يا أنيس المستوحشين، يا جليس الذاكرين، يا أصل المنقطعين، يا مجيب دعوة المضطر إذا دعاه، يا من يعلم ضمائر الصامتين، يا من لا يشغله سمعٌ عن سمعٍ، ولا شأنٌ عن شأنٍ.

- اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين المفلحين، وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين، وأن تدخلنا بفضلك جنات السائلين، اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، والطف بنا يا عليم يا خبير.

- اللهم إني أسألك بسر الذات وبذات السر هو أنت أنت هو . لا إله إلا أنت إحتجبت بنور الله وبنور عرش الله وبكل اسم لله من عدوي وعدو الله ومن شر كل خلق الله بمائة ألف ألف مرة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ختمت على نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وجميع ما أعطاني ربي بخاتم الله .

الملك القدوس المنيع الذي ختم به على أقطار السماوات والأرض اللهُـم لا تحرمنا خيَرك بقلةِ شُـكرنا، ولا تخِذلنا بقلةِ صَبرنا ولا تُحاسِبنا بقلةِ اسَتـغفارنا. فأنت الكريمُ الذيّ وسِعت رحَمـتك كل شي.

اللهم إن كثرت ذنوبنا فاغفرها وإن ظهرت عيوبنا فاسترها. وإن زادت همومنا فأزلها وإن ضلت نفوسنا فردها إليك رداً جميلاً بلطفك وكرمك ياأرحم الراحمين ربناِ متعنا براحة البال، وصلاح الحال، وقبول الاعمال، وصحة الأبدان، يامالك الملك وكلناك أمورنا، واستودعناك همّومنا ، فبشرنا بما يفتح لنا مداخل السعادة عاجلاً غير آجلاً في قلوبنا يا أكرم الأكرمين.