صلاح عبد الله: عائلة السبكي أنقذت السينما في وقت توقفت الصناعة

أكد الفنان صلاح عبد الله، أن عائلة السبكي أنقذت السينما في وقت من الأوقات وقدم أفلاما معروفة بأفلام العيد بخلطة معروفة ثم قلل من استخدام هذه النوعية من الافلام، مشيرا إلى أن السبكي قدموا أفلاما مهمة شارك هو فيها منها الرغبة والفرح وكبارية.

وأضاف صلاح عبد الله، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه قدم في فيلم الفرح دور صلاح وردة وكان يجسد معاناة الفنان، مؤكدا أن السبكي عندهم أعمال في السينما كثيرة وأنقذت صناعة السينما في وقت لم يكن فيها انتاج افلام، موضحا أن صناعة السينما يعمل فيها آلاف العمال خلف الكاميرا.

وتابع: "السبكي كان بيقدم أفلاما في وقت مكنش في إنتاج أفلام كان هو شغال ولوكيشن التصوير في جيش عمال بيسترزق والناس بتشوف اللى على الشاشة بس ولكن السبكي كان مخلي الحركة دايرة وممكن النقاد في تحفظات ولكن في حالة التشغيل كان مهمة في الصناعة".