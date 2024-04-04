صلاح عبد الله: برامج المقالب سبوبة حلوة وبكرة المشاركة فيها

أكد الفنان صلاح عبد الله، كرهه لبرامج المقالب وعدم المشاركة فيها ولكن شارك في أحد البرامج زمان، قائلا: "بكره برامج المقالب ولا اشارك فيها وأنا شاركت زمان في بعض برامج المقلب وكانت بسيطة وخفيفة ودلوقتي لا خلاص وهي سبوبة حلوة بس مينفعش أشارك فيها".

وانتقد صلاح عبد الله، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، المذاع على قناة القاهرة والناس، نشر المشاهير لحياتهم الشخصية على وسائل السوشيال ميديا، مؤكدا أن الأجيال الحالية من الشباب تفكيرهم مختلف عن جيله ويستخدمون السوشيال ميديا والهواتف المحمولة بطريقة غريبة.

وأردف صلاح عبدالله : "مشكلتي مش مع بناتي ولكن مع أحفادي وعندي حفيدين والموبايل حاجة صعبة جدا بالنسبة لهم ولهم طرق وتفكير وطريقة تفكيرهم مختلفة ودماغهم مختلفة".