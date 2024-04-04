هبة الحسين ولبنى عبدالعزيز.. عمليات تجميل وطلاق مثير بالحلقة 25 من"رامز جاب من الآخر"|تقرير

وقعت الفنانة هبة الحسين والفنانة لبنى عبدالعزيز، ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر".

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

رامز جلال عن هبة الحسين ولبنى عبدالعزيز: بيسلطوا النساء على أزواجهم.. فيديو

سخر الفنان رامز جلال، من الفنانة هبة الحسين والفنانة لبنى عبدالعزيز، قائلا: "بيسلطوا النساء على أجوازهم، وواحدة بتقول مفيش راجل مش بيخون، والتانية بتقول إن المرأة العاقلة لا تتزوج.. مين اللي تتجوز المرأة العبيطة".



رامز جلال: هبة الحسين ولبنى عبدالعزيز واخدين إنستجرام منصة لبث الأفكار المسمومة

أثناء تقديم البرنامج سخر رامز جلال، من هبة الحسين ولبنى عبدالعزيز، قائلا: "نجمتين لامعتين في سماء السعودية، شوية مذيعات شوية ممثلات، واخدين الانستجرام منصة لبث الأفكار المسمومة".



جاكت أنور وجدي.. رامز جلال يسخر من لبنى عبدالعزيز في رامز جاب من الآخر

فور وصول الفنانة الفنانة لبنى عبدالعزيز، لمقر البرنامج، سخر الفنان رامز جلال من إطلالتها، قائلا: "لابسة جاكتة أنور وجدي".



انهيار وصراخ هبة الحسين ولبنى عبدالعزيز في "رامز جاب من الآخر".. فيديو

انهارت الفنانة هبة الحسين والفنانة لبنى عبدالعزيز، ودخلتا في نوبة صراخ، في فقرة "الأوضة السودة"، بسبب فزعهما من كلب رامز.



رامز جاب من الآخر.. لبنى عبدالعزيز: هطلع من البرنامج هتجوز علطول.. فيديو

وجه الفنان رامز جلال سؤالا للفنانة لبنى عبدالعزيز، قائلا: "مشكلتك إيه مع الرجالة؟"، لترد قائلة: "معنديش مشكلة خالص.. أنا هطلع من البرنامج أتجوز علطول".



رامز جلال يسخر من هبة الحسين: باست زوجها وقالتله طلقني.. والأخيرة ترد.. فيديو

سخر الفنان رامز جلال من طلاق الفنانة هبة الحسين، قائلا: "أنتي قبلتي زوجك وقولتيله طلقني"، لترد هبة الحسين، قائله: "قولتله أنت راجل عظيم بس مننفعش لبعض".



هبة الحسين لـ رامز جلال: عملت تجميل في مناخيري وناوية تاني

كشفت الفنانة هبة الحسين، عن خضوعها لعملية تجميل في أنفها فقط، ولكن تنوي إجراء عمليات أخرى الفترة المقبلة، قائلة: "عملت تجميل في مناخيري وناوية أعمل عمليات تانية".

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.