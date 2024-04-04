عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خصم 50% لمدة 3 أيام للتصالح في مخالفات المرور

كيفية عمل التصالح
كيفية عمل التصالح علي مخالفات المرور

التصالح في مخالفات المرور، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين وخاصة من الموبايل، لاستكمال أوراق تراخيص السيارات، وذلك من خلال بوابة  مخالفات نيابة المرور.

كيفية دفع مخالفات المرور

 

كيفية التصالح علي مخالفات المرور ، من خلال بوابة مخالفات نيابة المرور، التي تتيح للمواطنين خصم 50% لمدة 3 أيام للتصالح.

كيفية عمل التصالح علي مخالفات المرور

يمكنك عمل تصالح علي مخالفات المرور من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  1. الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW .
  2.  اختر أيقونة الاستعلامات عن مخالفات المرور.
  3. حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.
  4. اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.
  5. اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.
  6. اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.
  7. حدد الاختيار علي مربع التصالح علي المخالفات
  8. الموافقة علي الشروط والأحكام
  9. اتباع عمليات الدفع الألكتروني
  10. انتظار نتيجة التصالح

 

كيفية دفع مخالفات المرور

 

 

 

الاستعلام عن المخالفات برقم السيارة

يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال عدة خطوات وهى:

1 -  الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW .

2 -  اختر أيقونة الاستعلامات.

3 - حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

4 - اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

5 - اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.

6 - اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

 

كيفية دفع مخالفات المرور

طرق دفع مخالفات السيارة اونلاين

ولدفع مخالفات المرور عليك الدخول خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور، ثم اختيار الدفع والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.

وتتاح خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور وتقديم طلبات التظلم ومتابعة الطلبات المقدمة للتظلم على مخالفات المرور، وأيضا طرق دفع مخالفات المرور، من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية.

رابط الاستعلام  ودفع عن مخالفات المرور

وتوفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW

الاستعلام عن مخالفات المرور بوابة الحكومة المصرية تراخيص السيارات دفع مخالفات المرور مخالفات المرور برقم السيارة مخالفات المرور مخالفات نيابه المرور مخالفات السيارة موقع النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

هزار وإثارة جدل..إعلامي يكشف تفاصيل تصريحات محمد عبدالله عن إمام عاشور

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان.. أكثر من العبادة والذكر والصلاة على النبي

موضوعات متعلقة

دفع فواتير المياه إلكترونيا من الموبايل 2024

المستندات المطلوبة للوظائف الخالية بالنقل البحري

سعر الذهب اليوم 4 - 4 - 2024 في رمضان

كيفية دفع فاتورة الغاز أونلاين

فرص عمل خالية للشباب في المحافظات.. إلحق قدّم

الوظائف المطلوبة للمصريين بالكويت

سعر الذهب اليوم 3 - 4 - 2024 في رمضان

كيفية عمل فيش جنائي لتأشيرة العمل بدولة الكويت

ترشيحاتنا

بيبيعوا أطفال على الفيس بوك.. حكم رادع للمتهمين بالاتجار بالبشر في شبرا

حسام حبيب: عمري ما أخدت مليم من شغل شيرين.. فيديو

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

كله بالأرقام.. حسام حبيب: شيرين حققت نجاحات كثيرة بعد جوازنا.. فيديو

أدعية ليلة القدر آخر جمعة من رمضان.. 3 ساعات للإجابة فهل تتحقق علاماتها اليوم؟

حسام حبيب: شيرين لما حلقت شعرها وقعت على ركبي في الأرض.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتوقعي ما يفعله..مكون لغسيل البلاط والسيراميك خطر جدا في هذه الحالة

مسلسل صدفة الحلقة 25.. صاصا يرفض تطليق رباب ممتاز ويقف ضد أهله

أماكن مشاهدة الكسوف الكلي 2024 .. أكثر من 14 مدينة حول العالم

المداح 4 الحلقة 26.. فتحي عبد الوهاب يهدد صابر بالانتقام منه وعائلته

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

اتحملت اللي محدش يتحمله.. ميكا البغداد ترد على "مسلم " وتكشف سبب انفصالهما

يسرا قالتلي مش هتباس إلا من أحمد عز.. إيناس الدغيدي تكشف قصة غريبة

زيادة جديدة في أسعار السجائر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ