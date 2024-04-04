محمد صلاح ورفاقه يتصدرون ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة حاسمة

تمكن نادي ليفربول الانجليزي من التغلب بصعوبة على نادي شيفيلد يونيتد بنتيجة 3-1 ليتصدر الريدز قائمة الدوري برصيد 70 نقطة حصدها من 30 مباراة متفوقا على نادي ارسنال الذي يحتل المركز الثاني برصيد 68 نقطة، بينما استقر شيفيلد في المرتبة.





وكان داروين نونيز افتتح التسجيل لفريقه ليفربول، في شباك شيفيلد يونايتد في الدقيقة 17.



وسجل شيفيلد يونايتد هدف التعادل أمام ليفربول، بهدف أحرز كونور برادلي في مرماه بالدقيقة 58، في المباراة التي تجمعهما في منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.



وفي رد سريع وناري، سجل اللاعب اليكسس ماك اليستر الهدف الثاني لنادي ليفربول ليتقدم من جديد على نادي شيفيلد يونيتد في الدقيقة 76 من عمر المباراة



وتمكن اللاعب كودي جاكبو من تسجيل الهدف الثالث لنادي ليفربول في الثواني الأخيرة من المباراة التي جمعتهم بنادي شيفيلد يونيتد ليؤكد فوز الريدز وحصد الثلاث نقاط الاغلى في مشوار الدوري.



أعلن المدير الفني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، تشكيلة فريقه لمواجهة ضيفه شيفيلد يونايتد، مساء اليوم الخميس في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء النجم المصري محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول.

وشهدت التشكيلة أيضا تواجد المدافع الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي، عقب تعافيه من الإصابة.

وجاءت تشكيلة ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: كويمان كيليهير

خط الدفاع: جو غوميز، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كونور برادلي.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي ويتخلف بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي لعب مباراة أكثر من "الريدز".