أدلى عبد الملك الحوثي، زعيم حركة الحوثيين في اليمن، باكتشافات مذهلة فيما يتعلق بتأثير الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية في اليمن، مشيراً إلى أن هذه الأعمال العسكرية أدت إلى مقتل 37 شخصاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وكشف الحوثي خلال خطاب متلفز، أن الغارات الجوية، التي بلغ مجموعها 424 منذ يناير، خلفت أيضاً ما يقرب من 30 جريحاً. ويُزعم أن هذه الضربات، التي يُزعم أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نفذتها، كانت ردًا على سلسلة من الهجمات التي شنتها قوات الحوثي على سفن الحاويات التي تبحر في البحر الأحمر - وهو طريق شحن حيوي متصل بقناة السويس.

وزعم الحوثي كذلك أن مقاتليه استهدفوا ما مجموعه 90 سفينة في البحر الأحمر، مشيراً إلى الانتقام من الغزو البري الإسرائيلي في غزة باعتباره الدافع وراء هذه الهجمات.

وسلطت تصريحات الحوثي الضوء على التوترات المتصاعدة في اليمن، حيث أدت الأعمال العسكرية التي تقوم بها القوات الدولية إلى تفاقم الوضع المضطرب بالفعل في المنطقة. لم ترد المملكة المتحدة والولايات المتحدة رسميًا على هذه الادعاءات بعد، ولكن إذا تم التحقق منها، فقد يكون لها آثار كبيرة على الصراع المستمر والمشهد الجيوسياسي الأوسع في الشرق الأوسط.