دعاء الجمعة الرابعة في شهر رمضان.. لتحقيق الأجر الكبير والحصول على المغفرة

يُعتبر دعاء الجمعة الرابعة من شهر رمضان من الأدعية المهمة التي يُنصح بقراءتها في هذا الوقت المبارك، آخر جمعة في شهر رمضان هي واحدة من الأيام المهمة في هذا الشهر الفضيل فهي تحمل في طياتها فضائل وأجر عظيم للمؤمنين حيث يعتبر يوماً من أفضل الأيام في السنة الهجرية، ويعد هذا اليوم فرصة لتحقيق الأجر الكبير والحصول على المغفرة والرحمة من الله تعالى ويستحب الإكثار من أعمال الخير والصدقة والزكاة، وتقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين والمرضى والمساكين، وذلك تحقيقاً لأمر الله تعالى بالتعاون والتعاطف والإحسان.

وينصح المؤمنون بكثرة الدعاء في هذا اليوم المبارك، وذلك لأنه يوم مستجاب للدعاء، ويجب على المسلمين الدعاء لأنفسهم ولأهلهم وللمؤمنين والمسلمين في كل مكان، وأن يرجوا الأجر والمغفرة من الله تعالى وقراءة القرآن الكريم في هذا اليوم المبارك، وذلك لأنه يعد من الأعمال الصالحة التي تزيد من الأجر والثواب، ويوجد العديد من الأدعية والأوراد والأذكار التي يمكن قراءتها في هذا اليوم.

- آللهم صل وسلم على وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آجمعين بقدر حبك فيه وبجاهه عندك وقدر ماتحب وترضى له وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعظمة قدسية ذاتك وجمال كمال بهاء سناء أسمائك وصفاتك آجمعين وملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضى وزنة العرش وعدد وزنة وملء ماأحاط به علمك وخط به قلمك واحصاه كتابك فى كل لمحة من الأزل إلى الأبد مثل ذالك دائماً ابدا .

-اللهُمَّ اِنّي اَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ، وَاَتَقرَّبُ اِلَيْكَ بِمُحَمَّد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَاَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ بِمَلائِكَتِكَ الْمُقَرَّبينَ وَاَنْبِيائِكَ وَرُسُلِكَ، اَنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلى آلِ مُحَمَّد، وَاْنَ تُقيلَني عَثْرَتي وَتَسْتُرَ عَلَيَّ ذُنُوبي وَتَغْفِرَها لي، وَتَقْضِيَ لي حَوائجي وَلا تُعَذِّبْني بِقَبيحٍ كانَ مِنّي، فَاِنَّ عَفْوَكَ وَجُودَكَ يَسَعُني، اِنَّكَ على كُلِّ شَيء قَديرٌ.

- إلهي ضيفك ببابك، أتاك منيبا فى شهر صيامك ،فيا محسن قد أتاك المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم ، ‏اللهم ادخلنا رياض التفويض وجنات التسليم، ونعمنا بها وفيها، واجعل أسرارنا معك لا مع نعيمها ولذتها، ولذذنا بك لا بزينتها وبهجتها.اللهم أشرق علينا من أنوار الاستسلام إليك والإقبال عليك، ما تبتهج به أسرارنا، وتَتَكَمَّلُ به أنوارنا بفضلك وكرمك ياالله

-اللهمّ اجعلنا من أقرب من تقرّب إليك، وأوجه من توجّه إليك، وأنجح من سألك وتضرّع إليك، اللهمّ اجعلنا ممّن كأنّه يراك إلى يوم القيامة الذي فيه يلقاك، ولا تمتنا إلاّ على رضاك، اللهمّ واجعلنا ممّن أخلص لك بعمله، وأحبّك في جميع خلقك.

دعاء ليلة الجمعة الاخيرة من رمضان

ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان تعتبر هذه الليلة فرصة ثمينة للمسلمين للتقرب إلى الله، ونيل الأجر العظيم، ففيها يفرح المؤمن باقتراب قدوم العيد ومن الأعمال المستحبة في هذه الليلة الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم، وإطعام الطعام وصلة الرحم، وغيرها من الأعمال الصالحة التي تعين المؤمن على الاقتراب من الله.

ويجب على المسلمين الاستعداد لهذه الليلة بالتوبة النصوح والتخلص من الذنوب، والتفكر في خلق الله وعظمته، والتأكيد على الدعاء والاستغفار لله، والمحافظة على الصلاة والعبادة وتعد ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان هي فرصة لا تعوض للحصول على الثواب العظيم.

-اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، واغفر لنا مغفرة لا نقترف بعدها ذنباً، ولا نكتسب خطيئة ولا إثماً، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، صلاة نامية دائمة زاكية متتابعة متواصلة مترادفة برحمتك يا أرحم الراحمين.اللهمّ اجعل غفلة الناس لنا ذكراً، واجعل ذكرهم لنا شكراً، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا، اللهمّ إنّ مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، ووفّقنا لصالح الأعمال، والصواب من الفعال فالتوفيق بك ومنك واليك يا أكرم الأكرمين.

- اللهم انصرنا على أنفسنا و انجز لنا ما وعدتنا من جميل لطفك وحسن كرمك وكما جبرت بخاطرك حبيبك وصحبه في يوم بدر وفى سائر مننك فى هذا الشهر الفضيل، أجبر كسر قلوبنا وألحقنا بالصحب والآل مع تمام المعية الصادقة وكما ذللت قلوب النبي وصحبته فأجبت لهم الدعاء وأغثتهم ذلل قلوبنا بالفقر والمسكنة والخضوع بين يديك وكما أريت نبيك مصارع القوم فاستبشر فأرنا وجهه الأنور في ليلة القدر لنستبشر .

-اللهم وكما رضيت عن أهل بدر وغفرت لهم بحقك إلا رضيت عنا واغفر لنا مغفرة لا شقاء بعدها أبدا ورض عنا قلب نبيك الأنور واجعلنا على نهجه وحبه حتى يري منا ما تقر به عينه واجعله يتلقانا فرحا مسرور

دعاء يوم الجمعة الاخيرة من رمضان

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان، له فضل كبير في الإسلام، وذكرت الأحاديث النبوية أنه دعاء يوم الجمعة مستجاب، ويوجد عدة أدعية يستحب قولها في هذا اليوم، منها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد مافي علم الله ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل القفار ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات ..

- اللهمّ احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصلّ على محمّد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعاً، إنّك سميع الدعاء قريب مجيب.

اللهمّ إنّي أسألك قوّة في عبادتك، وتبصراً في كتابك، وفهماً في حكمك، وهون علينا الشدائد ثقة فى حكمتك ،واعطنا واغننا واكفنا وارضنا واسترنا وانصرنا واجبرنا فى أنفسنا وأهلينا وكل من تناسل منا إلى يوم الدين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك جبرت بخاطر نبيك فى مثل هذه الليلة فأكرمته بالنصر فى بدر،فنسألك أن تجبر بخاطر البشرية إكراما لأمة نبيك فارفع عنها الوباء والبلاء بفضلك وكرمك يا الله ،وانصرنا واكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة ياالله .

اللهم صلِّ على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صلاة نتنسم من طيب أريج نسيم رياضها الروح والريحان، وتشع على أرواحنا من صفاء وفاء ودادها نور العرفان، وتنساب على هياكلنا من سحائب فوائد عوائدها قوة الإيمان، وتضفي بها قلوبنا من خصائص نفائس مكارمها راحة القلب وصحة الأبدان، وتطهر بها نفوسنا من عوائق شوائب النقص والحرمان، صلاة لا يخلو منها زمان ولا مكان ،متوجة بتاج العز والكرامة والإحسان، واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار، في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واهد أبنائنا وارحم أبائنا وارزقناحسن الختام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .