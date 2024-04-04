لاعب وسط يوفينتوس يتعرض للإهانة.. والنادي يرد

أدان يوفنتوس إهانات مزعومة تعرض لها لاعب الوسط الأمريكي ويستون ماكيني من جماهير لاتسيو خلال خروجه بديلاً في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، يوم الثلاثاء الماضي.

ولعب ماكيني، لاعب منتخب أميركا، تمريرة حاسمة استغلها دوسان فلاهوفيتش لتسجيل الهدف الثاني في فوز يوفنتوس 2 - صفر على ضيفه لاتسيو، قبل أن يخرج في الدقيقة الـ89 وينزل بدلاً منه كارلوس ألكاراز.

وقال يوفنتوس في بيان: «رصد يوفنتوس مقطع فيديو متداولاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يبدو من خلاله ترديد هتافات تمييزية آتية من قطاع الفريق الزائر، من المدرجات، موجهة إلى ويستون ماكيني في أثناء تبديله».

وتابع: «بعد أن أكد اللاعب الواقعة، يعلن النادي تفعيل كل الإجراءات التي تستهدف التحقق مما حدث، وسيتعاون بشكل كامل لتحديد المسؤولين»