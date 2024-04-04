عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب وسط يوفينتوس يتعرض للإهانة.. والنادي يرد

لاعب يوفنتوس
لاعب يوفنتوس

أدان يوفنتوس إهانات مزعومة تعرض لها لاعب الوسط الأمريكي ويستون ماكيني من جماهير لاتسيو خلال خروجه بديلاً في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، يوم الثلاثاء الماضي.

txt

رشاد العليمي: إعادة بناء المؤسسات على رأس أولويات المجلس الرئاسي في اليمن

txt

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة سيمبا غدا

ولعب ماكيني، لاعب منتخب أميركا، تمريرة حاسمة استغلها دوسان فلاهوفيتش لتسجيل الهدف الثاني في فوز يوفنتوس 2 - صفر على ضيفه لاتسيو، قبل أن يخرج في الدقيقة الـ89 وينزل بدلاً منه كارلوس ألكاراز.

وقال يوفنتوس في بيان: «رصد يوفنتوس مقطع فيديو متداولاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يبدو من خلاله ترديد هتافات تمييزية آتية من قطاع الفريق الزائر، من المدرجات، موجهة إلى ويستون ماكيني في أثناء تبديله».

وتابع: «بعد أن أكد اللاعب الواقعة، يعلن النادي تفعيل كل الإجراءات التي تستهدف التحقق مما حدث، وسيتعاون بشكل كامل لتحديد المسؤولين»

يوفنتوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. حالة وفاة بالفريق تلغي مران الزمالك اليوم | تفاصيل

تفاصيل وفاة المعد البدني لفريق الكرة بنادي الزمالك

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

هزار وإثارة جدل..إعلامي يكشف تفاصيل تصريحات محمد عبدالله عن إمام عاشور

صلاح عبد الله: لن أعمل مع كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي بعد هذا التصريح

موضوعات متعلقة

محمد صلاح ورفاقه يتصدرون ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة حاسمة

ليفربول يحرز هدفا قاتـ لا في الثواني الأخيرة أمام شيفيلد يونايتد..ويحقق الصدارة

في توقيت مهم.. ليفربول يستعيد التقدم على شيفيلد يونايتد

شيفيلد يحرز هدف التعادل أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

بالأرقام.. ليفربول يسعى للحفاظ على الفوز أمام تشيفليد لاعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي

هدف أول لـ ليفربول بقدم نونيز في شباك شيفيلد يونايتد

نصر أبو الحسن: إيهاب جلال مستمر في قيادة الإسماعيلي الموسم المقبل

نصر أبو الحسن: إياد العسقلاني لن يلعب في مصر سوى للنادي الإسماعيلي

ترشيحاتنا

رئيس المجلس الرئاسي اليمني: الحوثيون اخترقوا وقف إطلاق النار وضربوا المنشآت النفطية

رئيس المجلس الرئاسي اليمني: التهديات في البحر الأحمر هدف استراتيجي لإيران

الخارجية: التركيز على الوضع في الصومال بأولى جلسات مجلس السلم والأمن الأفريقي

لاعب وسط يوفينتوس يتعرض للإهانة.. والنادي يرد

لمواجهة الحوثيين.. رشاد العليمي: رفعنا الشعار المصري يد تبني ويد تحمل السلاح

شبانة: رمضان صبحي طلب تأجيل الرد على لجنة المنشطات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباءة مطرزة.. إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة رمضانية

الفنان محمد محمود يقيم حفل إفطار لأسرة أعلى نسبة مشاهدة

طبيبة تفجر مفاجأة عن التخسيس بخل التفاح

لقاء الصعود لنصف النهائي.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

فيديو

سبب إفساد صيام أهالي أكتوبر والشيخ زايد.. أحمد كريمة ينهار على الهواء لهذا السبب

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

اتحملت اللي محدش يتحمله.. ميكا البغداد ترد على "مسلم " وتكشف سبب انفصالهما

يسرا قالتلي مش هتباس إلا من أحمد عز.. إيناس الدغيدي تكشف قصة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ