رشاد العليمي: إعادة بناء المؤسسات على رأس أولويات المجلس الرئاسي في اليمن

أكد رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أن إعادة بناء المؤسسات على رأس اولويات المجلس الرئاسي في اليمن، مشيرا إلى أنه نجحنا في إعادة القضاء والعدالة إلى طبيعتها في المحافظات المحررة باليمن.

وقال رشاد العليمي، خلال تصريجات لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أنه نعمل على إعادة العاصمة المركزية صنعاء لتحقيق الاستقرار، مؤكدا أنه كان لدينا طائرتان فقط ولكن الآن أصبحنا نمتلك 7 طائرات.

وتابع رئيس المجلس الرئاسي اليمني، حققنا إنجازات تنموية وشراكات استثمارية كبرى، مؤكدا أنه أنشأنا مركزا للقلب ومركزا لعلاج الكلى في مدينة تعز المحاصرة.

