"رادار الأسعار"| تطبيق محمول ومبادرات من الحكومة لرصد السلع ومراقبة الأسواق.. تفاصيل

تطبيق "رادار الأسعار".. تقدم الحكومة المصرية كافة جهودها لمحاربة زيادة الأسعار ومراقبة الأسواق وتوفير الدعم للمواطن المصري، وقامت الحكومة باطلاق تطبيق يحمل أسم "رادار الأسعار"، واعلنت الحكومة عن الانتهاء من تطويره.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، برفقه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

تطبيق "رادار الأسعار"

ويتيح تطبيق "رادار الأسعار"، تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة للمستخدم، كما يمكن ارفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه، ويتيح التطبيق البحث ومعرفة أسعار السلع في النطاق الجغرافي حوله التي تم مشاركتها من مستخدمين آخرين.

وكشف أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنه تم الانتهاء من تطوير تطبيق محمول "رادار الأسعار"، ويتم التنسيق بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز حماية المستهلك لتطوير تطبيق محمول آخر يُسهل تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين وكذا كافة خدمات الجهاز للجمهور.