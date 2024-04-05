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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإطاحة ب 21 لاعب من قائمة نادي النصر السعودي..تصريحات تثير الجدل في دوري روشن

نادي النصر
نادي النصر

أعلن  مشعل السفاعي رئيس شركة التخيل لتسويق اللاعبين ومدير الاستثمار السابق بنادي النصر وعضو أعضاء شرف قلعة العالمي، تصريحات أثارت جدلا في الشارع الرياضي السعودي، عن ضرورة إطاحة نادي النصر بـ21 لاعبا بسبب قائمة 25 للموسم المقبل.

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وأشارت بعض الحسابات النصراوية الجماهيرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتسليط مشعل السفاعي الضوء على نقاط غاية بالأهمية على نادي النصر توخي الحذر منها قبل انطلاق الموسم المقبل.

وبحسب ما نقلته تلك الحسابات، فقد أوضح السفاعي، أن هناك لاعبان سعودييان تلقى عروضا من أندية أوروبية، ويريدان الاحتراف في الخارج ووزارة الرياضة تدعم قرارهم، ولكن لم يكشف وكيل اللاعبين عن أسمائهم وبأي الأندية.

وتوقعت بعض الجماهير بأن لاعب من الاثنان اللذان أشار إليهما السفاعي، سعود عبد الحميد، تزامنا مع تردد أنباء عن تلقيه عروض خارجية، رغم إن وكيله خرج ونفى تلك المعلومة.

وفي سياق آخر، وجه مشعل السفاعي نصيحة إلى إدارة النصر، بضرورة العمل على ملف قائمة الفريق للموسم المقبل خصوصا مع ضوابط الالتزام بقائمة تتكون من 25 لاعبا فقط، حيث قال: "يجب على إدارة النصر بيع أو إعارة (21) لاعبا من أصل (46)".

نادي النصر

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