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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

250 ألف طن| الحكومة تكشف موعد انتهاء أزمة السكر.. موجة تخفيض أسعار عقب العيد

انتهاء أزمة السكر
انتهاء أزمة السكر

انتهاء أزمة السكر.. تكثف الحكومة المصرية جهودها لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطن في السوق المصري، وتركز الحكومة ووزارة التموين علي توفير سلعة السكر في السوق بسعر مناسب للمواطن، وذلك للقضاء علي أزمة السكر في الأسواق بشكل نهائي.

250 ألف طن سكر

وتعاقدت وزارة التموين، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على شراء 250 ألف طن سكر خام مستورد لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة).

 وأكدت وزارة التموين، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الإستراتيجي للبلاد من سلعة السكر، وقيام مجلس الوزراء بالتوجيه لوزارة التموين والجهات المعنية الأخرى بسرعة تدبير فجوة السكر.

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