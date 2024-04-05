الحشاشين..محمد السيد: ما كتبته عن الصباح كان مختلفا عما جاء في المسلسل السوري

تحدث الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، عن فكرة إنتاج مسلسله الإمام الغزالي مع سوريا، موضحًا: "تواصل معي المنتج السوري وقالي أنت جيبت الكلام ده منين، فقالي في كتب بها الكلام اللي أنت كاتبه ده، فقلت له طبعا".



وأضاف "السيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "طلب مني مثالا على اسم كتاب، فقلت له دائرة المعارف الإسلامية، ففوجئ، وقال لي أنتجنا مسلسلا اسمه عمر الخيام، والباطنية موجودون في سوريا ويستخدمون صور الممثل الذي جسد شخصية حسن الصباح باعتباره الشخصية الحقيقية".



وأوضح أن المنتج تراجع عن فكرة إنتاج المسلسل، لأن عرض شخصية حسن الصباح بالشكل الحقيقي يعرضه للقتل من الباطنيين: "قال لي إن ما كتبته عن الصباح كان مختلفا عما جاء في المسلسل السوري، فقال لي مقدرش أعمل ده، لو عملت ده يقتلوني في سوريا، فقلت له متعملهوش، وعملناه في مصر".