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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

روجينا
روجينا

قالت الفنانة روجينا أنها دائمًا تحرص على مذاكرة الدور التى تجسده جيدًا وقراءة السيناريو بالكامل قبل البدء فى التصوير.

وأضافت روجينا خلال حلولها ضيفة عبر برنامج “نجوم رمضان أقربلك” على “نجوم إف إم”، مع إنجي علي أن مذاكرة السيناريو الكامل للدورهام وضروري لمعرفة البداية والنهاية الشخصية وإتاحة الوقت الكافي للمذاكرة الجيدة للعمل .

واستكملت روجينا حديثها ، معلقة: أن أوقات الموضوع بيكون خارج عن إرداتنا لأن كتابة السيناريو أصعب حاجة كتابة حلقة واحد ممكن تاخد وقت أسبوع وبعدين بيبقي فى تعديل بعد الإطلاع مع البطلة والمخرج .

وشاركت الفنانة روجينا فى النصف الأول من الماراثون الرمضاني الحالي بمسلسل "سر إلهي" الذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا منذ إنطلاقة عرضه.

أحداث مسلسل “سر إلهي” 

وتدور أحداث مسلسل “سر إلهي”، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل قصة نصرة، وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها. 

وتم عرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، في النصف الأول من شهر رمضان عبر قناة cbc ,cbc دراما وأبو ظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.  

أبطال مسلسل “سر إلهي”

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، ورنا رئيس، ومى سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحدينى، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.

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