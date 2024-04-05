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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موريتانيا توقع اتفاقية مع البنك الدولي قيمتها 48 مليون دولار

صدى البلد

 وقع وزير الاقتصاد الموريتاني عبد السلام محمد صالح، مع كريستينا إزابل باناسكو سانتوس، الممثلة المقيمة للبنك الدولي في نواكشوط، على اتفاقية تمويل تقدم بموجبها الرابطة الدولية للتنمية قرضًا ميسرًا بمبلغ 48 مليون دولار أمريكي.


وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية -في بيان- أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين تعزيز أسس الإدارة السليمة للمالية العامة والديون؛ من أجل تحسين تسيير وشفافية هذه الأخيرة، وتحسين متابعة ديون المؤسسات العمومية، ومراعاة مخاطر الميزانية بشكل أفضل، وتحسين احترام الالتزامات الضريبية وزيادة الوعاء الضريبي.


وأضافت الوزارة أن الاتفاقية تهدف كذلك إلى تعزيز أسس الاقتصاد التنافسي الذي يتمتع بالقدرة على مواجهة تغيرات المناخ، من خلال تنشيط السوق والاستجابة الفعالة للكوارث والصدمات المناخية، وتحسين الحكامة والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ في المناطق الشاطئية.
 

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