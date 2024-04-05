موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان.. تعرف عليه

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان، لتكون تحت عنوان «صدقة الفطر وحق الله في المال».

وتذاع الخطبة الأخيرة من رمضان 2024، على الهواء مباشرة من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

مسجد السيدة زينب

ويعد مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها أحد أكبر وأشهر مساجد القاهرة ، ويقع المسجد بالقاهرة في الميدان المسمى باسم الجامع ميدان السيدة زينب وكان يسمى الميدان قبل ذلك بقنطرة السباع ، وقد تم تجديد المسجد في عهد الوالي : علي باشا سنة (951هـ - 1547م) ثم أعيد تجديده في عهد الأمير: عبد الرحمن كتخدا سنة (1170هـ - 1768م).

وأقامت وزارة الأوقاف سنة (1940م) المسجد الموجود حاليًا ، ويتكون من سبعة أروقة موازية للقبلة يتوسطها صحن مربع مغطى بقبة ، ويقابل القبلة قبة ضريح السيدة زينب ، وفي الواجهة الشمالية مدخلان رئيسان .

وتم إضافة مساحة 17 × 32م إلى المسجد الأصلي، وفي سنة (1969م) أضيفت مساحة مماثلة تمامًا للمسجد الأصلي ، وفي الواجهة الغربية يوجد مدخلان أحدهما يتوسط التجديد الأول ، والآخر في التجديد الثاني (مساجد مصر وأولياؤها الصالحون تأليف الدكتورة / سعاد ماهر محمد طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ).

وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم توسعة ساحة المسجد وتطويره، ضمن خطة الدولة للعناية بالمساجد وافتتح للصلاة الجمعة الماضية.