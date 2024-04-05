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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أدعية ليلة القدر.. أحب الكلمات إلى الله

أدعية ليلة القدر
أدعية ليلة القدر

في مطلع الحديث عن أدعية ليلة القدر، ينبغي التأكيد على أنه ينبغي على المسلم أن يكثر من الدعاء إلى الله عزوجل ويرطب لسانه بذكر الله والدعاء إلى خالقه مستغلا موسم الطاعات في رمضان والعشر الأواخر من رمضان، عسى أن تكون هذه الليلة ليلة القدر.

أدعية ليلة القدر .. احرص عليها لعلها تكون 27 رمضان

أدعية ليلة القدر مكتوبة.. إليك فضائلها وبركاتها

أدعية ليلة القدر

علمنا النبي -صلى الله عليه وسلم- اغتنام أدعية ليلة القدر، والتي ورد عنها ما روي عن السيدة عائشة رضى الله عنها ، قالت "قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال : قولي "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".

وكان سيدنا رسول الله يدعو بهذا الدعاء: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى»[أخرجه مسلم]

ومن أهم أدعية ليلة القدر الواردة عن المسلم والتي يستحب ترديدها في العشر الأواخر من رمضان، هو (اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا).

أدعية ليلة القدر مكتوبة

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت.

اللهم اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة. اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عني، وارزقني رزقًا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسَعة رزق فاجعل لي منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

اللهم ما كان فيها من ذِكر وشكر فتقبَّلْه مني وأحسنْ قَبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسَعة رحمتك يا أرحم الرحمين.

اللهم أسالك في ليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبَّل ما دعوتك به وأن تقضي حاجتي يا أرحم الرحمين.
اللهم لا تدع لنا يا ربنا في هذه الليلة العظيمة ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا دعاءً إلا استجبته، ولا تائبًا إلا قَبلته، ولا عاريًا إلا كسوته، ولا فقيرًا إلا أغنيته، ولا مؤمنًا إلا ثبَّته، ولا مؤمنًا إلا ثبَّته، ولا مؤمنًا إلا ثبَّته، ولا طالبًا إلا وفَّقته، ولا عاصيًا إلا هديته، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا عدوًّا إلا أخذته، ولا عدوًّا إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضًا ولنا فيها صلاحٌ إلا قضيتها ويسَّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

الليالي الوترية رمضان 2024

وكشفت دار الإفتاء المصرية، عن موعد الليالي الوترية رمضان 2024، والتي يهتم بها المسلمون لمعرفة موعد ليلة القدر من كل عام في شهر رمضان المبارك.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن موعد الليالي الوترية رمضان 2024،  في العشر الأواخر من رمضان المبارك 1445هـ على النحو التالي:
•       ليلة 21 رمضان تبدأ من مغرب يوم السبت 30-3-2024م وتنتهي بفجر يوم الأحد 31-3-2024م
•       ليلة 23 رمضان تبدأ من مغرب يوم الاثنين 1-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الثلاثاء 2-4-2024م
•       ليلة 25 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 3-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الخميس 4-4-2024م
•       ليلة 27 رمضان تبدأ من مغرب يوم الجمعة 5-4-2024 وتنتهي بفجر يوم السبت 6-4-2024م
•       ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأحد 7-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الاثنين 8-4-2024م

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