أسود يوم فى السنة.. إلهام شاهين تكشف سر كرهها ليوم 4 إبريل

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن سر كرهها ليوم 4 من شهر إبريل من كل عام وهو اليوم الذى توفيت فيه والدتها وتحرص على قضاءه بشكل سنوى فى المقابر.



وأكدت إلهام أن هذا العام كان مختلفا حيث كتبت على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: عادة يكون يوم 4 أبريل أسود يوم فى السنة، و عادة أقضيه فى المقابر عند أمى، هو ذكرى وفاة أمي الله يرحمها و يجعل مثواها الجنة يارب، و لكن هذه السنة كان مختلف، بعد زيارة أمى ذهبت للإفطار مع 200 طفل و طفلة من الأيتام .

وأضافت: و إحتفلنا بيوم اليتيم معا فى أجواء إنسانيه كلها خير و محبة، بدعوة من السفارة القطرية، شكرا معالى السفير طارق الأنصاري على هذه المبادرة الإنسانية الرائعة، و الحقيقه الأطفال كانوا سعداء و أعطونى طاقه من السعاده و الحنان و الفرحه و الصدق و الحب الحقيقى.

وتابعت: تحول يومى معهم إلى أجمل يوم فى رمضان و أسعد لحظات بحبهم و صدقهم بشكرهم من قلبى، نسونى إحساس اليتم الذى يؤلمنى فى هذا اليوم و الحقيقه إنى أفتقد أمى كل أيام السنة.



واختتمت حديثها: ربنا يحمى كل الأطفال فى كل مكان، و قلوبنا مع أطفال فلسطين بشكل خاص. وأطفال سوريا و ليبيا و السودان و اليمن الذين يعيشوا فى ظروف صعبة، يارب يعم السلام و يعيش كل أطفال العالم فى أمان و يكون دايما غدا أجمل بالقلوب الصافيه و الناس الطيبة.