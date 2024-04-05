عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أسود يوم فى السنة.. إلهام شاهين تكشف سر كرهها ليوم 4 إبريل

إلهام شاهين
إلهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن سر كرهها ليوم 4 من شهر إبريل من كل عام وهو اليوم الذى توفيت فيه والدتها وتحرص على قضاءه بشكل سنوى فى المقابر.

وأكدت إلهام أن هذا العام كان مختلفا  حيث كتبت على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: عادة يكون يوم 4 أبريل أسود يوم فى السنة، و عادة أقضيه فى المقابر عند أمى، هو ذكرى وفاة أمي الله يرحمها و يجعل مثواها الجنة يارب، و لكن هذه السنة كان مختلف، بعد زيارة أمى ذهبت للإفطار مع 200 طفل و طفلة من الأيتام .

 

وأضافت:  و إحتفلنا بيوم اليتيم معا فى أجواء إنسانيه كلها خير و محبة، بدعوة من السفارة القطرية، شكرا معالى السفير طارق الأنصاري على هذه المبادرة الإنسانية الرائعة، و الحقيقه الأطفال كانوا سعداء و أعطونى طاقه من السعاده و الحنان و الفرحه و الصدق و الحب الحقيقى.

 

وتابعت: تحول يومى معهم إلى أجمل يوم فى رمضان و أسعد لحظات بحبهم و صدقهم  بشكرهم من قلبى، نسونى إحساس اليتم الذى يؤلمنى فى هذا اليوم و الحقيقه إنى أفتقد أمى كل أيام السنة.

واختتمت حديثها: ربنا يحمى كل الأطفال فى كل مكان، و قلوبنا مع أطفال فلسطين بشكل خاص. وأطفال سوريا و ليبيا و السودان و اليمن الذين يعيشوا فى ظروف صعبة، يارب يعم السلام و يعيش كل أطفال العالم فى أمان  و يكون دايما غدا أجمل بالقلوب الصافيه و الناس الطيبة.

 

الفنانة إلهام شاهين إلهام شاهين يوم اليتيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

دعاء آخر جمعة في رمضان.. يفتح لك الأبواب المغلقة وينصرك الله نصرا عظيما

مفاجأة تقلب الموازين.. هل يعود إمام عاشور إلى الزمالك مرة أخرى؟

رسميا الآن|مفاجأة قوية بسعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

عودة الأمطار ورياح الخماسين .. مفاجأة غير متوقعة فى طقس عيد الفطر

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دولار

حرك ساعتك 60 دقيقة|موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 قبل العيد أم بعده؟

موضوعات متعلقة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. زواج حنان وعبد ربه

مسلسل المعلم الحلقة 24.. انهيار مصطفى شعبان بعد وفاة زوجته

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. طلاق عبد ربه وصباح وزواجه من حنان

مسلسل المعلم الحلقة 23.. وفاة سهر الصايغ وتترك وصيتها لدهب

يحيي الفخراني لـ صدى البلد: إسرائيل تهدف لإزاحة مواطني غزة والرئيس السيسي حسم الأمر|حوار

لسه التقيل جاي .. كارولين عزمي تتحدث عن دورها في حق عرب

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. القنوات الناقلة وموعد العرض

بطل مسلسل خالد نور وولده نور خالد يكشف معاني مصطلحاته الغريبة

ترشيحاتنا

مشرعة بريطانية توجه رسالة إلى سوناك بشأن وقف مبيعات الأسلحة لـ إسرائيل

عام وخاص| هتاخد ضعف مرتبك.. بشرى للموظفين يوم 10 أبريل 2024

في الحرمين الشريفين.. شعائر صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان .. شاهد

6 أيام .. موعد إجازة عيد الفطر للعاملين بالدولة.. تفاصيل

عمر يصارع الموت.. تريلا تطيح بشاب أعلى الأوسطي في أكتوبر

مجلس حقوق الإنسان يوافق على مشروع قرار وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تبهر متابعيها في أحدث إطلالة| شاهد

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن وفاة محمد مدحت | تفاصيل

طريقة عمل مكرونة بالجمبري والكريمة الحارة في البيت

83 جنيهًا| هبوط مستمر في أسعار الدواجن والبيض اليوم 5 إبريل 2024

فيديو

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ