جلسة نقاشية حول توطين الصناعة وجذب استثمارات لقطاع المياه بمصر

شهدت مؤتمر ومعرض، IWWI 2025 جلسة بعنوان:"توطين صناعات المياه وفرص الاستثمار في قطاع المياه المصري"، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، بمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية وكبار الخبراء ورؤساء الشركات المحلية والدولية العاملة في هذا القطاع الحيوي.

ترأس الجلسة فيليكس ماير–هورن، رئيس الشؤون المؤسسية بشركة Aerzen Worldwide ورئيس مجلس قيادة Water Europe – بلجيكا، وأكد في كلمته الافتتاحية أن مصر تُعد واحدة من أهم الأسواق الواعدة في مجال تكنولوجيا المياه، نظرًا لحجم التوسعات الجارية في البنية التحتية، واتجاه الدولة لزيادة الاعتماد على الحلول الذكية والتحول الرقمي، وتوطين الصناعة بالتعاون مع الشركات العالمية.

وتناولت الجلسة عدة محاور رئيسية من أبرزها:

التوسع في البنية التحتية لقطاع المياه واحتياجات التكنولوجيا ومسارات دخول الشركات الجديدة للسوق المصري.

التطورات التنظيمية والحوافز الاستثمارية وآليات تقليل المخاطر أمام المستثمرين.

التحديات التكنولوجية والمنافسة العالمية ودور السوق المصري في استيعاب التقنيات الحديثة.

دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات المياه الضخمة.

آفاق المستقبل في تحقيق النمو المستدام ودعم خطط التوطين والابتكار في إدارة الموارد المائية.

وأكد المتحدثون أن السوق المصري يمتلك فرصًا استثمارية ضخمة بفضل التوجه الحكومي نحو التوسع في محطات التحلية والمعالجة المتقدمة، وتوسيع التعاون الدولي، ودعم التصنيع المحلي للمعدات والمكونات الهندسية المستخدمة في قطاع المياه. كما أشاروا إلى الأهمية الكبيرة لتبني الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد، بما يتماشى مع المعايير العالمية.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل آليات الشراكة، وفتح قنوات تواصل مستدامة بين الشركات العالمية والمحلية لتعزيز التوطين ونقل التكنولوجيا، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات المائية وتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.