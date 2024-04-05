بسام راضي يدعو طلبة الدراسات العليا في جامعات روما لزيارة العاصمة الإدارية

بدعوة من زعيم كتلة الاغلبية للإتلاف الحاكم في البرلمان الايطالى، التقى بسام راضى سفير مصر في ايطاليا بطلبة الدراسات العليا بعدد من الجامعات بروما فى جلسة نقاشية مفتوحة حول دور مصر تجاه المتغيرات الإقليمية والدولية ولشرح عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر بقيادة السيد الرئيس السيسي منذ تولي سيادته رئاسة مصر، حيث شرح السفير بسام راضى التغييرات العميقة التى تمر بها مصر من تنمية شاملة وترسيخ قواعد الدولة الحديثة فى كل مناحى الحياة وقطاعاتها وعلى امتداد رقعة مصر وفق رؤية استراتيجية متكاملة تعتمد على بناء الإنسان والتنمية والاعتماد على العلم لتغير الواقع إلى الأفضل، موجهاً الدعوة للطلبة لزيارة مصر لرؤية المشروعات القومية الكبرى خاصة العاصمة الإدارية الجديدة التى تم انشاؤها فى زمن قياسي وتمثل انطلاق الجمهورية الجديدة، للتعرف على الدولة المصرية الجديدة على أرض الواقع وعن قرب.

أدار اللقاء أساتذة العلوم السياسية بجامعات روما وبحضور زعيم كتلة الاغلبية في البرلمان حيث اوضح بسام راضى فيما يخص الأوضاع بالمنطقة وخلال رده على اسئلة الطلبة تاريخ القضية الفلسطينية منذ قرار التقسيم الصادر عن الامم المتحدة وصولا لأحداث السابع من اكتوبر الماضي، مشيراً إلى ان حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية سيفتح الباب امام آفاق لا حدود لها فى الشرق الاوسط من التنمية والسلام والاستقرار والتعاون مشيرا إلى اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية ومردودها على امن المنطقة واستثمار الموارد لصالح الشعوب بدل استنفادها فى الحروب والدمار.