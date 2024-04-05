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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز ثقافي إسلامي في مسجد الميناء الكبير بالغردقة يجذب الزوار الأجانب

مسجد الميناء بالغردقة
مسجد الميناء بالغردقة

في مدينة الغردقة، يستقبل المركز الثقافي الإسلامي بمسجد الميناء الكبير المئات من الزوار الأجانب الذين ينتمون لجنسيات مختلفة، بهدف التعرف على الإسلام وفهم مبادئه الصحيحة. يوفر المركز الثقافي مجموعة متنوعة من الكتب والأسطوانات الدينية المترجمة إلى عدة لغات، وذلك لشرح تعاليم الدين الإسلامي بشكل سليم ورد الشبهات التي تثار حوله بأنه دين عنيف أو يروج لمعاداة الآخر.

 

وخلال شهر رمضان، يشهد المركز الثقافي ارتفاعًا في عدد الزوار، حيث يزداد الاهتمام بتعاليم الإسلام وممارساته خلال هذا الشهر المبارك.

 

وفي إطار تعزيز هذه الجهود، قامت مديرية أوقاف البحر الأحمر بإنشاء مكتبة متنوعة داخل المركز الثقافي، تضم مئات الكتب الدينية المترجمة إلى عدة لغات أجنبية، من بينها الدنماركية والسويدية والروسية والتشيكية والألمانية والإنجليزية والبولندية والفرنسية والإيطالية والهولندية.

 

وقد أكد الشيخ الدكتور هاني السباعي، مدير عام أوقاف البحر الأحمر، على دعم الوزارة لهذه المبادرة، من خلال توفير أئمة وعلماء يجيدون عدة لغات، لتوفير الإرشاد والإجابة على أسئلة الزوار الأجانب بشكل ملائم. وتهدف هذه الجهود إلى توضيح الصورة الصحيحة عن الإسلام، وتعريف الزوار بسماحة هذا الدين وسماحة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعاليم القرآن الكريم والعبادات والمعاملات، وتعاليم الصيام وشهر رمضان، بالإضافة إلى توفير أسطوانات مدمجة تحتوي على مجموعة من الكتب.

 

تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الفهم والتفاهم الثقافي بين الشعوب، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات المختلفة، وتعزيز السياحة الدينية في مدينة الغردقة كوجهة سياحية متنوعة ومفتوحة على العالم.

 

يُشير إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن الإجراءات الرامية إلى تعزيز السياحة الدينية في مصر، وتحسين الصورة الإيجابية للإسلام في العالم، من خلال تقديم صورة حقيقية وشاملة عن هذا الدين السمح والرحب.

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