سرايا القدس: العدو الصهيوني فشل في الحرب ضد المقاومة

قال الناطق العسكري بإسم سرايا القدس بالضفة الغربية أبو أحمد بمناسبة يوم القدس العالمي"نواصل ثباتنا أمام حرب الإبادة الواضحة التي يواصلها العدو ضد أبناء شعبنا منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

وأضاف" ذهبنا للحرب المفتوحة إسنادًا لمجاهدينا في غزة وإنتصاراً لدماء المستضعفين ووفاء لأسرانا .

وتابع : دمر مجاهدونا على إمتداد محافظات الضفة العشرات من أليات الجيش المهزوم وأعطبنا المئات بفضل الله .

وأردف :فشل العدو في القضاء على كتائبنا وتشكيلاتها العسكرية على إمتداد محافظات الضفة رغم إقتحاماته الشبه يومية التي كانت بالنسبة لنا بنك أهداف ثمين من ظباط وجنود وآليات وكان مجاهدونا في كل مرة يدحروه خائبًا .

وأتم كلمته قائلا "فشل العدو في مواجهة مجاهدينا فلجأ إلى إغتيالهم عن طريق القوات الخاصة في الزي المدني أو عن طريق الجو بإستخدام الطائرات ما يؤكد فشله في الميدان أمام صلابة مجاهدينا وبأسهم .