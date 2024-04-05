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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ظهرت فى هذا الكليب.. 5 معلومات عن أسماء جلال بعد تصدرها التريند

أسماء جلال
أسماء جلال

تصدرت الفنانة أسماء جلال التريند المصري خلال موسم رمضان الحالى وذلك بعد نجاح مسلسلها الأخير اشغال شقة والذي قام ببطولته الفنان هشام ماجد.

أسماء جلال خاضت العديد من التجارب المختلفة قبل احتراف التمثيل بشكل رسمي وهذا ما نذكره خلال هذا التقرير 

 

أسماء جلال بدأت حياتها الفنية كموديل لعرض ملابس المحجبات ولها الكثير من جلسات التصوير أثناء عرضها للأزياء وتظهر وهي ترتدي الحجاب.

وبعدها بدأت أسماء جلال تخوض تجربة مختلفة وقررت المشاركة فى الكليبات الغنائية وظهرت مع مطرب جديد يدعي عبد الغفار كستيرو وصورت معه كليب بعنوان لمس أكتاف.
 


أول مسلسل تشارك فيه وتخوض به تجربة التمثيل لأول مرة كان مسلسل الأب الروحي وتم ترشيحها من قبل المخرج بيتر ميمي وجسدت وقتها أسماء شخصية حياة الفتاة الصعيدية.

رمضان 2017 هو الموسم الأكثر حظا لأسماء جلال وكان نقظة تحول لها فى مشوارها الفني بعد مشاركتها فى مسلسل كلبش وقتها مع أمير كرارة وظل الرئيس مع ياسر جلال وحتي لا تطفئ الشمس مع ميرفت أمين وريهام عبد الغفور.



تشارك هذا العام فى واحد من أهم الأفلام التى سوف تطرح على الساحة وهو الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق مع أحمد عز وعمرو يوسف وآٍسر ياسين والمخرج طارق العريان.

اسماء جلال الفنانة أسماء جلال أشغال شقة لمس اكتاف عبد الغفار كستيرو

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